Bénin : Rabby Slo désigne un seul porte-parole face aux informations sur son état

La direction de Rabby Slo réserve désormais toute communication officielle sur la situation de l’artiste à son manager, Jordan Léeekô. Cette clarification intervient après plusieurs informations contradictoires diffusées ces derniers jours sur l’état de santé du chanteur béninois.

Dans un communiqué attribué à la direction de l’artiste, le management demande au public et aux médias de ne considérer comme officielles que les informations transmises ou confirmées par l’équipe dirigée par son manager.

Jordan Léeekô seul habilité à parler au nom de l’artiste

La direction indique qu’aucune autorisation n’a été accordée à un membre de la famille, du personnel ou de l’entourage de Rabby Slo pour donner une interview ou communiquer officiellement sur sa situation.

Jordan Léeekô est présenté comme « le seul porte-parole autorisé à communiquer officiellement sur la situation de l’artiste ». Le communiqué précise que les informations détenues par la direction sont celles considérées comme exactes et vérifiées à ce stade.

Cette mise au point vise donc les déclarations qui pourraient circuler sans validation du management. La direction invite les médias à se référer à ses communications avant de publier toute nouvelle information concernant le chanteur.

Des informations contradictoires après l’accident

Cette consigne intervient alors que l’état de santé de Rabby Slo fait l’objet de nombreuses publications depuis son accident de la circulation survenu aux États-Unis fin août 2026. Le 7 septembre, plusieurs médias béninois avaient annoncé sa mort. Le lendemain, des proches ont démenti ces informations. Son frère, l’artiste Zaggaza, avait déclaré à Bip Radio que Rabby Slo était vivant et que son état évoluait favorablement.

La nouvelle communication de la direction intervient donc dans une période marquée par des versions divergentes concernant la situation du chanteur. Elle ne fournit pas, dans le communiqué, de bulletin médical détaillé ni de nouvelle indication précise sur son état.

Rabby Slo, une figure de la musique béninoise

De son vrai nom Wilfrid Houwanou, Rabby Slo s’est fait connaître du public béninois à partir de la fin des années 1990. Il avait sorti son premier album, Enangnon, en 1998.

Installé aux États-Unis depuis 2004, l’artiste était revenu au Bénin en 2023 après plusieurs années d’absence. Il avait alors repris ses activités musicales dans son pays et donné un concert à Cotonou en mars de la même année.

Rabby Slo est également associé à l’AfroTchink, un courant musical combinant des rythmes traditionnels béninois et des sonorités contemporaines. Sa situation continue de susciter l’attention du public béninois, tandis que sa direction demande désormais de privilégier exclusivement les informations validées par son management.