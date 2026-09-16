Bénin : Romuald Wadagni entame une visite officielle de deux jours au Rwanda

Le président Romuald Wadagni est arrivé au Rwanda pour une visite officielle de deux jours. Il a été accueilli ce mercredi 16 septembre 2026 à Urugwiro Village, à Kigali, par son homologue rwandais Paul Kagame, selon une publication de ce dernier sur Facebook.

Cette visite constitue le premier déplacement officiel de Wadagni au Rwanda depuis son entrée en fonction le 24 mai 2026. L’information a été annoncée par Paul Kagame, qui a publié des images de l’accueil réservé au chef de l’État béninois à la présidence rwandaise.

Une première visite depuis l’investiture de Wadagni

Romuald Wadagni a pris ses fonctions à la présidence du Bénin le 24 mai, après son élection lors du scrutin présidentiel du 12 avril 2026. Le déplacement à Kigali intervient donc près de quatre mois après son investiture. Il marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, déjà renforcées au cours des dernières années.

En avril 2023, Paul Kagame avait effectué une visite d’État au Bénin à l’invitation de l’ancien président Patrice Talon. Cette visite avait donné lieu à des échanges entre les deux gouvernements et à la signature de plusieurs accords. La présidence béninoise avait alors indiqué que les discussions devaient porter sur les échanges commerciaux, les investissements, le tourisme, le transport aérien, l’industrie textile et la lutte contre le terrorisme.

Le Rwanda indique de son côté que dix instruments de coopération avaient été signés entre les deux pays lors de la visite de Kagame au Bénin en 2023. Parmi eux figurent un accord visant à éviter la double imposition, ainsi que des accords de coopération générale et de services aériens.

Les relations Cotonou-Kigali déjà engagées

Les deux États avaient commencé à structurer leur coopération avant même cette visite présidentielle de 2023. La première session de la Grande commission mixte de coopération Bénin-Rwanda s’était tenue les 29 et 30 septembre 2017 à Rubavu, au Rwanda.

Les secteurs des technologies de l’information et de la communication, du cadastre, de l’environnement et du développement durable figuraient alors parmi les domaines de travail identifiés par les deux pays.

La coopération bilatérale s’est également poursuivie à travers des contacts institutionnels. Lors de l’investiture de Romuald Wadagni à Cotonou en mai 2026, le Premier ministre rwandais Justin Nsengiyumva avait représenté Paul Kagame. Le gouvernement rwandais avait présenté cette présence comme un signe des relations entre Kigali et Cotonou.

Un déplacement de deux jours à Kigali

La publication de Paul Kagame confirme que la visite de Romuald Wadagni doit durer deux jours. Le chef de l’État rwandais a indiqué que son homologue béninois entamait cette visite officielle après son arrivée à Urugwiro Village.

À ce stade, les informations publiées par la présidence rwandaise disponibles dans le message annonçant l’arrivée ne détaillent pas encore le contenu des entretiens ni les éventuels accords qui pourraient être conclus pendant le séjour.

Cette visite intervient alors que le président béninois avait annoncé, lors de son discours d’investiture, sa volonté d’approfondir la coopération régionale et de développer des partenariats fondés sur le respect mutuel et les intérêts partagés.