Bénin : un directeur d'école en fuite après avoir frappé et blessé un écolier à Hèkanmè

Un écolier a été hospitalisé après avoir reçu des coups de la part de son directeur, mercredi 16 septembre 2026, à Hèkanmè, dans la commune de Zè. Le responsable de l’établissement aurait pris la fuite dès qu’il a mesuré la gravité des blessures infligées à l’enfant, selon les informations rapportées par Le Potentiel.

Une rentrée à peine entamée

Le Bénin a officiellement lancé sa nouvelle année scolaire et académique 2026-2027 le lundi 14 septembre, lors d’une cérémonie tenue au Complexe scolaire Sikè Nord, à Cotonou, en présence des ministres Armand Kuyema Natta, Adéyèmi Clément Kouchade et Sèdami Medegan Fagla, respectivement en charge des Enseignements maternel et primaire, de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement supérieur. À peine deux jours après cette ouverture, c’est un tout autre événement qui retient l’attention à Zè. L’incident intervient alors que les classes venaient tout juste de reprendre sur l’ensemble du territoire.

Les circonstances de l’incident

D’après les récits rapportés par Le Potentiel, le directeur de l’école se serait montré violent envers plusieurs élèves avant que l’un d’eux ne soit sérieusement touché aux doigts. L’enfant aurait été transporté en urgence pour recevoir des soins dès mardi, puis à nouveau le mercredi, en raison de la persistance de ses douleurs. Aucune version officielle de l’établissement n’a pour l’heure été communiquée, et les circonstances exactes ayant conduit à ces coups restent à établir. Le directeur reste, à ce jour, introuvable.