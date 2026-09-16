Bénin : une panne prive Zê Centre d’électricité ce 16 septembre

Zê Centre et plusieurs localités voisines sont privées d’électricité depuis le 16 septembre 2026 à la suite d’un incident sur le réseau. La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) indique que la défaillance s’est produite sur le départ alimentant la zone depuis le poste de Glo-djigbé.

La coupure concerne la commune de Zê et ses environs. Dans un communiqué publié ce mercredi, la Direction technique de la SBEE précise que ses équipes sont mobilisées pour rétablir la fourniture dans les meilleurs délais.

Un incident sur le réseau de Glo-djigbé

Selon la SBEE, l’origine de la panne se situe au niveau du départ de Zê, rattaché au poste de Glodjigbé. Aucun horaire précis de rétablissement n’a été communiqué à ce stade.

La société n’a pas non plus donné d’indication sur l’étendue exacte des localités affectées au-delà de Zê Centre et des environs. Les usagers concernés devront donc attendre l’intervention des équipes techniques avant le retour de l’électricité.

Les équipes techniques mobilisées

La coupure annoncée ce 16 septembre est liée à un incident et non à une interruption programmée, selon le communiqué de la SBEE. Les techniciens de la société sont chargés d’intervenir sur le réseau afin de permettre la reprise de la distribution.

La SBEE invite les usagers concernés à patienter jusqu’à la fin de l’intervention. Elle rappelle également que ses installations doivent être considérées comme pouvant être remises sous tension à tout moment pendant les opérations techniques.