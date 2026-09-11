Budget du Parlement pour le compte de 2027 : Un montant de 31.641.329.165 FCFA marqué par une baisse de 4,37%

Les députés ont adopté à l’unanimité le mercredi 09 Septembre 2026 sous la présidence de Joseph Fifamin Djogbénou, le budget de l’Assemblée nationale pour l’exercice 2027 d’un montant de 31.641.329.165 francs CFA avec pour effet une baisse de 4,37% chiffrée à 1.444.370.934 francs CFA. Le vote favorable exprimé par l’ensemble des députés de la dixième législature, fait suite à la présentation d’un rapport porté par la commission des finances et des échanges

. Un rapport qui a fait la lumière sur les priorités de l’institution, lesquelles résultent d’une évaluation de la nouvelle équipe, celle à qui le président Louis Vlavonou a passé la main. Les réformes administratives et institutionnelles avec pour mesure les actions axées sur les résultats, constituent entre autres charpente de ce budget de l’institution. A cela s’ajoute le souci de disposer d’un cadre de travail adéquat. Une option qui priorise la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale dont le lancement des travaux remonte à la neuvième législature. A cet effet, le budget de l’Assemblée nationale pour 2027 prévoit une somme de 9.174.989.965 francs CFA afin de booster l’avancée des travaux pour une livraison provisoire du chantier, laquelle s’annonce pour bientôt à en croire des sources concordantes. Le budget du Parlement validé, porte aussi la marque d’une vision du Président Joseph Fifamin Djogbénou dans la façon de gérer les ressources nationales. Ce qui a marqué ses collègues de toute tendance lors des interventions et saluant cette méthode de gestion, laquelle garantit une rationalité dans les prévisions pour des résultats satisfaisants.