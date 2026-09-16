Claudy Siar : « C’est un honneur de servir le pays et le peuple béninois »

Quelques mois après son entrée dans l’entourage présidentiel, Claudy Siar réaffirme son attachement au Bénin et à la mission qui lui a été confiée. Le 16 septembre 2026, l’animateur et producteur a livré un nouveau message autour de son identité béninoise et de son engagement au service du pays.

Claudy Siar assume pleinement son nouveau statut au Bénin. Dans une publication diffusée ce mercredi 16 septembre 2026 sur sa page officielle Facebook, le journaliste et producteur affirme avec émotion son attachement à son nouveau pays et revient sur la mission qu’il exerce auprès du président Romuald Wadagni.

« Je suis désormais le citoyen d’un pays, le Bénin, le mien où la couleur de ma peau ne sera plus un facteur de discrimination », écrit-il. Une déclaration qui intervient quelques mois après l’obtention officielle de sa nationalité béninoise.

De la nationalité béninoise à une mission auprès de la présidence

Le parcours de Claudy Siar au Bénin a connu une accélération au premier semestre 2026. Le 22 mai, il a reçu à Ouidah son certificat de nationalité ainsi que son passeport béninois. Il avait également reçu le prénom traditionnel Kodjovi et été rattaché symboliquement à la lignée Zossoungbo, présentée comme l’une des familles fondatrices de la cité historique.

Moins de deux semaines plus tard, le 3 juin, Romuald Wadagni le nommait chargé de mission à la Culture, aux Médias et à la Visibilité du Bénin. Cette fonction s’inscrit dans son parcours de plusieurs décennies dans les médias et la promotion des cultures africaines et afro-caribéennes.

Depuis cette nomination, Claudy Siar a commencé à donner corps à cette mission. Le 14 septembre 2026, il a été reçu au Palais de la Marina par le chef de l’État. Au cours de cette audience, il a présenté les grandes orientations de « Bénin Influence », une initiative destinée notamment à renforcer l’attractivité, l’image et la présence culturelle du pays à l’international.

« Un honneur de servir le pays »

Dans son nouveau message, le chargé de mission du Président Wadagni insiste surtout sur la dimension personnelle de son engagement. « C’est un honneur de servir le pays et le peuple béninois », écrit-il, avant de souhaiter une belle journée à ses abonnés.

Cette prise de parole intervient donc à un moment où son rôle auprès de la présidence commence à se traduire par des initiatives concrètes. Pour Claudy Siar, devenu officiellement citoyen béninois quelques semaines avant sa nomination, la mission confiée par le Président Romuald Wadagni prolonge ainsi une relation désormais institutionnelle avec le pays.

Son message résume, à sa manière, cette nouvelle étape : une identité désormais officiellement béninoise et une mission tournée vers la culture, les médias et la visibilité du Bénin.