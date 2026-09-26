Cristiano Ronaldo diversifie ses investissements avec une entreprise valorisée à plus de 10 milliards $

Cristiano Ronaldo poursuit la diversification de ses investissements. Selon les dernières informations disponibles, la star portugaise a choisi d’investir dans une entreprise spécialisée dans la santé connectée, dont la valorisation atteint désormais 10,1 milliards de dollars après une importante levée de fonds.

Cristiano Ronaldo est quelqu’un qu’on ne présente plus dans le sport. La star a imposé son nom au cours des dernières années par son talents, ses records et les différentes distinctions qu’il a reçu au fil du temps. Mais en dehors du sport roi, la star portugaise a une vie. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il ne limite plus ses activités financières au football où il engrange des fonds colossaux qui lui ont permis d’intégrer le cercle restreint des milliardaires.

Récemment, le Portugais a encore fait parlé de lui à travers ses investissements. En effet, selon plusieurs médias internationaux, Cristiano Ronaldo a investi dans WHOOP, une entreprise américaine spécialisée dans les technologies portables dans le domaine de la santé connectée.

L’opération intervient dans le cadre d’une importante levée de fonds réalisée par la société. WHOOP a annoncé avoir obtenu 575 millions de dollars, une opération qui porte sa valorisation à 10,1 milliards de dollars. Cristiano Ronaldo figure parmi les investisseurs individuels ayant participé à cette campagne de financement.

Cristiano Ronaldo déjà lié à WHOOP

L’investissement du quintuple Ballon d’Or ne constitue pas son premier lien avec l’entreprise. Cristiano Ronaldo est également ambassadeur de WHOOP et utilise ses technologies dans le cadre de sa préparation et de son suivi physique.

Pour le joueur portugais, cette opération constitue ainsi une nouvelle étape dans la diversification de ses activités économiques. Après avoir développé des investissements dans plusieurs secteurs, il renforce désormais sa présence dans celui de la technologie appliquée à la santé et à la performance sportive.

Un portefeuille qui dépasse largement le football

Le patrimoine de Cristiano Ronaldo ne repose plus uniquement sur ses revenus de footballeur. Au fil des années, le Portugais a développé un portefeuille d’activités couvrant plusieurs secteurs. Son nom est notamment associé à CR7, sa marque personnelle déclinée dans la mode, les sous-vêtements, les parfums et les produits de beauté, mais aussi à l’hôtellerie à travers des établissements développés avec le groupe Pestana. Il dispose également de partenariats avec des marques sur ses réseaux sociaux où il est suivi par des millions de fans

Pour rappel, WHOOP s’est fait connaître grâce à son bracelet connecté capable de recueillir différentes données physiologiques. Son système permet par exemple de suivre la récupération, le sommeil, l’activité physique et la fréquence cardiaque, dans le but de donner à son utilisateur des informations sur son état et ses performances.