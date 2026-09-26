Zelensky aurait rejeté la proposition de Trump de rencontrer Poutine à Moscou

Donald Trump a encore fait un pas dans le sens de son engagement à obtenir une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Cette semaine, lors d’un échange avec son homologue ukrainien, le président américain aurait proposé à Zelensky de se rendre à Moscou pour rencontrer le président russe. Une proposition qui, selon Bloomberg, n’aurait pas reçu l’assentiment du président ukrainien.

Depuis plus de quatre ans, les forces russes et ukrainiennes sont engagées dans une guerre qui fait de nombreuses victimes de part et d’autre. Au-delà des frontières, le conflit a également un impact considérable sur le monde entier. Depuis le lancement de l’offensive russe, plusieurs initiatives visant à mettre fin à la guerre ont été lancées, sans parvenir à une issue favorable. Plusieurs cycles de négociations ont été entamés pour tenter de trouver une solution à la crise, mais les présidents russe et ukrainien ne se sont jamais rencontrés directement depuis le début des hostilités.

Trump pousse à une rencontre entre Poutine et Zelensky

Donald Trump défend depuis plusieurs mois l’idée d’une rencontre directe entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. En août 2025, le président américain avait notamment annoncé avoir échangé avec Vladimir Poutine afin d’organiser une rencontre entre les présidents russe et ukrainien, avant un éventuel sommet trilatéral avec les États-Unis.

Cette volonté s’est poursuivie en 2026. Donald Trump a encore évoqué une rencontre entre les deux dirigeants et, en juillet dernier, il avait directement demandé à Zelensky s’il accepterait de se rendre à Moscou pour rencontrer Poutine. Le président ukrainien avait alors expliqué qu’un tel déplacement serait difficile et dangereux.

Zelensky aurait refusé une nouvelle proposition

Cette semaine, lors de leur rencontre à New York, Donald Trump aurait de nouveau évoqué avec Volodymyr Zelensky la possibilité d’une rencontre avec Vladimir Poutine à Moscou. Selon Bloomberg, le président ukrainien aurait rejeté la proposition.

Cette information est toutefois contestée par la présidence ukrainienne, qui affirme que Donald Trump n’a pas proposé à Zelensky de se rendre à Moscou. Selon Kyiv, les échanges portaient plutôt sur la possibilité de négociations entre les États-Unis, l’Ukraine et la Russie.

Le nouvel épisode montre néanmoins que la question d’une rencontre directe entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky reste au cœur des efforts diplomatiques américains.