Devant Mbappé, Yamal devient le joueur le plus prolifique avant 20 ans en Ligue des champions

Lamine Yamal a inscrit un but et délivré deux passes décisives lors de la victoire 5-1 du FC Barcelone contre le Feyenoord, mercredi 9 septembre, au Camp Nou. À 19 ans et 58 jours, Yamal porte désormais son total à 21 implications décisives en Ligue des champions.

Un doublé de passes avant un coup franc décisif

La rencontre a rapidement pris une tournure favorable aux Catalans. Raphinha a trouvé le chemin des filets en tout début de partie, puis a inscrit un second but en seconde période. Entre ces deux réalisations, Yamal a distillé deux passes décisives, la première pour Raphinha, la seconde pour Gabriel Jesus. Karim Adeyemi a également marqué, tandis que Sem Steijn a réduit l’écart pour les Néerlandais en fin de rencontre. Yamal a lui-même conclu sa soirée en frappant un coup franc direct qui a contourné la barrière adverse avant de tromper le gardien.

Cette réalisation a fait de lui le plus jeune joueur à marquer directement sur coup franc en Ligue des champions pour un club espagnol, devançant les précédents repères posés par Arda Guler, du Real Madrid (21 ans et 49 jours), et par l’ancien attaquant de l’Atlético Madrid Sergio Agüero (21 ans et 154 jours).

La prestation de Yamal a été aboutie sur le plan statistique : quatre tirs, dont deux cadrés, et quatre passes clés délivrées. Sa précision dans les transmissions a atteint 93 %. Il a par ailleurs réussi la majorité de ses dribbles tentés et récupéré plusieurs ballons au cours du match.

Le record de Mbappé effacé des tablettes

Avec ce but et ces deux passes décisives, Yamal cumule désormais 11 buts et 10 passes décisives en Ligue des champions, soit 21 implications décisives au total. Il détient le record du plus grand nombre d’implications décisives par un joueur avant ses 20 ans dans l’histoire de la compétition, dépassant le précédent total de Kylian Mbappé, fixé à 20.

Cette performance intervient alors que Yamal a été désigné capitaine du Barça en fin de rencontre, après la sortie de Raphinha, devenant à cette occasion le plus jeune joueur à porter le brassard de l’équipe première du club catalan.

Une trajectoire jalonnée de records depuis ses débuts

Le parcours européen du natif de Mataró est marqué par une accumulation de repères de précocité. Yamal était devenu, en avril 2025, le plus jeune joueur à marquer en demi-finale de la Ligue des champions, à 17 ans et 291 jours, lors d’un match nul 3-3 contre l’Inter Milan. Il avait alors dépassé le record détenu jusque-là par Mbappé, qui avait marqué en demi-finale à 18 ans et 140 jours avec Monaco en 2017.

Barcelone, sous la direction de Hansi Flick, a largement dominé les débats face au Feyenoord, avec près des trois quarts de la possession de balle et une vingtaine de tirs tentés au total. Cette victoire lance la campagne européenne 2026-2027 du club catalan, qui affrontera prochainement de nouveaux adversaires dans la phase de groupes de la compétition.