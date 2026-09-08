Embargo américain : Cuba annonce que le pire reste à venir après des pertes « records »

Cuba estime à 8,083 milliards de dollars les dommages causés par l’embargo américain sur son économie entre mars 2025 et février 2026. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, prévient toutefois que ce bilan ne reflète pas encore l’ampleur des conséquences des mesures américaines prises depuis le début de 2026.

Un montant présenté comme un record

Selon les chiffres communiqués lundi par Bruno Rodríguez, le coût des mesures américaines sur la période étudiée atteint 8 083,3 millions de dollars. La somme est supérieure de 7 % à celle calculée pour les douze mois précédents et constitue, selon les autorités cubaines, le niveau le plus élevé jamais enregistré.

Le ministre a précisé que cette estimation ne couvre pas pleinement les effets du dispositif énergétique américain instauré le 29 janvier. Elle ne comprend pas non plus l’impact des sanctions secondaires visant des acteurs étrangers ayant des relations économiques avec l’île.

Le montant cumulé depuis le début de l’embargo en 1962 dépasserait ainsi 178,7 milliards de dollars aux prix courants, d’après les données présentées par le gouvernement cubain.

Bruno Rodríguez affirme que la situation s’est encore détériorée après la période retenue pour le calcul. « Les dommages survenus ces derniers mois multiplient ceux enregistrés durant la période dont nous parlons », a-t-il déclaré, selon les données rapportées par les médias internationaux.

Des effets qui touchent les services essentiels

Le chef de la diplomatie cubaine accuse les mesures américaines d’avoir aggravé les difficultés d’approvisionnement et la crise énergétique qui frappe l’île. Il évoque des coupures d’électricité, des perturbations dans l’accès à l’eau, les transports et le fonctionnement des services de santé.

Selon lui, certaines interventions chirurgicales auraient même dû être achevées avec l’éclairage des téléphones portables du personnel médical. Rodríguez a également indiqué que le taux de mortalité infantile serait passé de 4 décès pour 1 000 naissances en 2018 à 9,9 pour 1 000 en 2025.

Le ministre affirme toutefois qu’il n’y aura pas de crise humanitaire à Cuba et appelle à prendre en compte les capacités de solidarité de la population.

Plus de 7 000 conteneurs bloqués

Les difficultés d’approvisionnement avaient déjà été illustrées fin juillet. Le gouvernement cubain avait alors affirmé que plus de 7 000 conteneurs destinés à l’île étaient retenus dans différents ports des Caraïbes. Les cargaisons comprenaient des denrées alimentaires, des médicaments ainsi que des équipements destinés aux réseaux énergétique et hydraulique, selon le vice-Premier ministre et ministre du Commerce extérieur Óscar Pérez-Oliva Fraga.

La situation concernait aussi des cargaisons médicales. Cuba avait signalé la rétention de deux conteneurs contenant un médicament contre l’épilepsie dans le port colombien de Carthagène, après le refus d’une compagnie maritime de prendre en charge leur acheminement.

Le nouveau bilan financier intervient alors que Cuba prépare sa campagne diplomatique avant le vote annuel de l’Assemblée générale des Nations unies sur l’embargo, prévu en octobre. La Havane entend s’appuyer sur ces données pour réclamer une nouvelle fois la levée des mesures américaines.