France: Zidane présélectionne le franco-burkinabè Ismaëlo Ganiou

Ismaëlo Ganiou a reçu une pré-convocation pour la première liste de Zinédine Zidane avec l’équipe de France, attendue le 18 septembre. Pour le Burkina Faso, cette annonce rappelle surtout qu’un défenseur lancé avec les Étalons en 2025 pourrait désormais rejoindre les Bleus après une progression rapide au RC Lens.

Une seule apparition avec les Étalons

Ganiou n’a porté le maillot du Burkina Faso qu’une seule fois. Le 6 juin 2025, le défenseur était entré en jeu contre le Zimbabwe lors d’un match amical remporté 2-0 par les Étalons. Il n’a ensuite plus été convoqué avec la sélection A, y compris pour la CAN 2025. La situation a évolué quelques mois plus tard. En mars 2026, le Lensois a été appelé par la France Espoirs. Il a disputé deux rencontres avec les Bleuets, contre le Luxembourg et l’Islande, pour un total de 96 minutes.

Cette trajectoire restait possible puisque son unique apparition avec le Burkina Faso avait eu lieu lors d’un match amical. Elle ne l’empêchait donc pas de représenter la France dans les catégories supérieures. Ganiou avait lui-même expliqué qu’il souhaitait progresser avec les Espoirs français après n’avoir été appelé qu’une fois par les Étalons. Il disait alors considérer la France U21 comme un objectif, tout en conservant son attachement au Burkina Faso.

Ce que le Burkina Faso aurait pu gagner avec Ganiou

Lorsque Ganiou avait découvert les Étalons, son profil n’avait pas encore la même valeur qu’aujourd’hui. Le défenseur de 21 ans s’est depuis installé dans l’effectif professionnel de Lens et a franchi un nouveau palier en Ligue 1. Lors de la saison 2025-2026, il a disputé 23 rencontres de championnat et inscrit trois buts. Il a aussi participé au parcours de Lens en Coupe de France, remportée par le club nordiste en mai dernier.

Pour le Burkina Faso, son maintien dans la sélection aurait pu offrir une solution supplémentaire dans l’axe de la défense. Formé à Lens, passé par la Ligue 2 avec Annecy, Ganiou possède désormais une expérience du haut niveau français et un profil de jeune défenseur central capable de s’inscrire dans la durée. Son évolution montre surtout que le potentiel qui pouvait être exploité par les Étalons en 2025 a considérablement augmenté depuis. En quelques mois, il est passé du statut de jeune international burkinabè occasionnel à celui de joueur suivi par le staff de l’équipe de France.

Zidane peut désormais lui ouvrir la porte des Bleus

Le changement de dimension s’accélère avec cette pré-convocation pour la première liste de Zidane. Le nouveau sélectionneur français annoncera son groupe le 18 septembre et Ganiou pourrait donc connaître sa première convocation avec les A. Le défenseur lensois avait déjà attiré l’attention après le Trophée des champions remporté par Lens contre le PSG.

Ses performances ont également été remarquées depuis le début de la saison, alors qu’il poursuit sa progression avec son club. Une sélection avec les A françaises ne signifierait toutefois pas automatiquement qu’il aurait définitivement tourné le dos au Burkina Faso. C’est une participation à une rencontre officielle avec les Bleus qui pourrait verrouiller son choix international. Pour les Étalons, le dossier Ganiou prend donc une dimension particulière. Un joueur découvert sous le maillot burkinabè pourrait désormais être à une étape d’une première apparition avec la France.