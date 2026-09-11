« Ils ont tout détruit » : l'aveu du numéro un de la Marine US sur l'Iran qui embarrasse Washington

Des dégâts sévères frappent la base navale américaine de Bahreïn, siège de la 5e flotte, selon l’aveu livré par le secrétaire par intérim de la Marine américaine, Hung Cao, dans une interview au média The Epoch Times publiée jeudi. « Ils ont tout détruit à Bahreïn », a-t-il lancé au journaliste Ryan Morgan, selon des propos repris vendredi par plusieurs médias. Cette sortie contredit la communication officielle du Pentagone jusque-là, laquelle écartait tout impact « significatif sur les opérations » de la base.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a aussitôt salué ces mots sur X, remerciant Cao pour sa « franchise » et affirmant que les forces iraniennes avaient bien « détruit le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn, ainsi que d’autres bases soutenant l’agression américaine ». Cette passe d’armes diplomatique survient après l’échec d’un rapprochement engagé quelques mois plus tôt entre les deux capitales.

Une trêve balayée par la reprise des hostilités

Washington et Téhéran avaient validé, mi-juin, un texte censé clore le conflit ouvert fin février 2026, avec en ligne de mire une reprise des discussions sur le dossier nucléaire iranien. L’apaisement n’a pas tenu longtemps : début juillet, des attaques visant des navires dans le détroit d’Ormuz — que Washington impute à l’Iran — ont poussé Donald Trump à décréter la fin de la trêve et à relancer les bombardements américains. Dans la foulée, l’armée américaine a réinstauré un dispositif empêchant les bâtiments liés à l’Iran de transiter par ce point de passage, essentiel à l’acheminement d’un cinquième du pétrole mondial. C’est dans cette phase de reprise des combats que la base de Bahreïn a subi les dommages désormais détaillés par Hung Cao.

Une déclaration jugée « stupéfiante » outre-Atlantique

La correspondante de Fox News pour la sécurité nationale, Jennifer Griffin, a qualifié la sortie de Cao de « stunning admission » (aveu stupéfiant), précisant n’avoir « jamais entendu un responsable américain de haut rang admettre cela publiquement ». Cette prise de parole intervient à un moment sensible pour l’intéressé : la nomination de Hung Cao au poste de secrétaire de la Marine est actuellement bloquée devant le Congrès américain. Le responsable a indiqué que l’US Navy s’interrogeait désormais sur l’opportunité de reconstruire les installations détruites à Bahreïn, alimentant les spéculations sur un possible retrait partiel du dispositif américain dans le Golfe.

Bahreïn, pilier logistique de la présence américaine dans le Golfe

La base de Naval Support Activity Bahrain abrite depuis 1995 le commandement des forces navales américaines pour la région (NAVCENT) et celui de la 5e flotte, dont la zone de responsabilité couvre le Golfe persique, la mer Rouge et une partie de l’océan Indien. Sa remise en question, même partielle, aurait des répercussions directes sur la capacité de Washington à projeter sa puissance navale dans l’ensemble de la région.