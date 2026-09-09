iPhone Duo : ce qu'Apple a choisi de mettre en avant plutôt que la caméra

Un écran de 7,6 pouces équipe désormais le premier smartphone pliable d’Apple, dévoilé ce mercredi 9 septembre. La marque a réservé cette annonce pour la fin de sa keynote, selon le format classique du « one more thing », après avoir présenté les iPhone 18 Pro et Pro Max.

Baptisé iPhone Duo, l’appareil adopte un format large façon passeport, distinct du style plus étroit choisi par la concurrence. John Ternus, à la tête du groupe depuis le 1er septembre, en a fait le point d’orgue de sa toute première présentation en tant que directeur général.

La charnière et l’écran, priorités affichées

Sur scène, la durée consacrée à la structure mécanique de l’appareil a dépassé celle accordée au module photo. Le châssis combine un cadre en titane grade 5 et un mécanisme interne renforcé par des éléments en fibre de carbone ; la fermeture, elle, s’appuie sur des aimants intégrés qui verrouillent les deux volets une fois l’appareil replié.

L’écran intérieur repose sur plusieurs couches assemblées, dont une surface travaillée à l’échelle nanométrique pour atténuer les reflets et rendre la ligne de pliure moins perceptible à l’œil. Une couche supplémentaire, propre à Apple, vise à limiter les micro-rayures sur la durée. L’appareil obtient la certification IP68, gage de résistance à l’eau et à la poussière — une première sur un pliable Apple, et une caractéristique qu’aucun fabricant de pliables n’avait proposée avant 2023, année où Samsung l’a introduite sur son Galaxy Z Fold 5.

Fermé, l’iPhone Duo affiche une dalle extérieure dont la surface représente près de neuf dixièmes de celle de l’iPhone 18 Pro, ce qui permet une utilisation proche d’un smartphone classique sans avoir à déplier l’appareil. Une fois ouvert, il reste également exploitable à mi-parcours : dans cette position, le système reconfigure automatiquement l’affichage pour dégager la zone centrale où se situe le pli.

Caméra, puce et authentification en retrait

Côté photo, l’iPhone Duo se limite à deux capteurs arrière de 48 mégapixels, sans téléobjectif dédié — une configuration plus modeste que celle des modèles Pro, dotés eux d’une ouverture variable. Le Touch ID remplace Face ID et s’intègre au bouton latéral, avec la possibilité d’enregistrer plusieurs empreintes et de déverrouiller l’appareil via une Apple Watch couplée.

La puce A20 Pro équipe l’appareil, identique à celle des modèles Pro. Le support du stylet Apple Pencil a été confirmé, mais ne sera disponible qu’ultérieurement dans l’année, et non dès le lancement.

Prix et disponibilité

L’iPhone Duo sera commercialisé à partir de 1 999 dollars pour la version 256 Go, en deux coloris : blanc et bleu nuit. Ce tarif reste inférieur aux 2 200 à 2 500 dollars que plusieurs analystes anticipaient avant l’annonce.

Contrairement aux iPhone 18 Pro, disponibles dès le 18 septembre, l’iPhone Duo n’arrivera en magasin que le 23 octobre, avec des précommandes ouvertes le 16 octobre. Ce décalage de plusieurs semaines confirme les informations relayées avant l’événement par l’agence Bloomberg, qui évoquait des contraintes de production propres aux écrans pliables.