Les frappes iraniennes endommagent 9 avions militaires américains en Jordanie

Un A-10 Thunderbolt a perdu une aile et environ huit F-15 ont subi des dommages lors de l’attaque iranienne contre la base de Muwaffaq Salti, en Jordanie, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2026, selon CBS News. Cette même base avait déjà été frappée par l’Iran le 17 juillet, une attaque qui avait finalement fait trois morts parmi les militaires américains.

Un A-10 lourdement touché, huit F-15 remis en service

Les frappes ont atteint des appareils américains stationnés sur la base de Muwaffaq Salti, selon des personnes directement informées de la situation citées par CBS News. Le bilan matériel fait état d’un A-10 Thunderbolt II, avion d’attaque américain également surnommé Warthog, qui aurait été particulièrement endommagé. L’appareil a perdu une aile après avoir été touché.

Les dégâts sont moins importants sur les F-15. Environ huit chasseurs auraient été légèrement endommagés pendant l’attaque. Selon les sources de CBS News, ces appareils ont ensuite été remis en service. Ces informations n’ont toutefois pas fait l’objet d’une confirmation publique détaillée du Pentagone au moment de leur publication.

Aucun décès américain n’a été signalé à la suite de cette nouvelle attaque contre la base jordanienne. Elle intervient dans une période d’affrontements directs entre l’Iran et les États-Unis, marquée par une succession de frappes contre des installations militaires et des intérêts liés au transport maritime.

Une nouvelle attaque après la destruction de cinq pétroliers

Les frappes iraniennes sont intervenues après l’annonce, mardi, d’une opération américaine contre cinq pétroliers iraniens. Washington avait présenté cette action comme une riposte à des attaques iraniennes visant un navire de guerre américain. Téhéran a ensuite revendiqué des opérations contre plusieurs navires et des positions américaines dans la région.

Selon les informations communiquées par l’armée jordanienne, 18 missiles iraniens avaient été interceptés lors de l’attaque visant des installations américaines en Jordanie, tandis que deux autres étaient tombés dans des zones inhabitées. Aucun décès n’avait alors été signalé côté jordanien.

La base de Muwaffaq Salti constitue l’un des principaux points d’appui américains en Jordanie. Elle accueille des forces et des moyens aériens américains engagés dans les opérations militaires menées dans la région. L’attaque de septembre intervient ainsi dans un contexte où les installations américaines en Jordanie sont régulièrement visées par les forces iraniennes.

Deux militaires américains tués en juillet sur la même base

La nouvelle frappe rappelle une attaque beaucoup plus meurtrière survenue quelques semaines auparavant. Le 17 juillet 2026, Muwaffaq Salti avait déjà été frappée par des missiles et des drones iraniens. Deux militaires américains avaient été tués lors de cette attaque, selon le Pentagone et le commandement militaire américain.

Les deux victimes avaient été identifiées comme le premier lieutenant Tyler James Feehan et le soldat Isabella Gonzales. Quatre autres militaires américains avaient été blessés puis évacués vers des hôpitaux jordaniens avant de sortir de l’établissement, selon les informations communiquées par l’armée américaine.

Cette précédente attaque avait déjà montré la capacité de missiles iraniens à atteindre la base malgré les dispositifs de défense déployés autour du site. La nouvelle frappe ajoute désormais des pertes matérielles aux précédentes victimes américaines enregistrées sur cette installation.