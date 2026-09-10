Mali : après Sikasso et Sofara, le JNIM affirme avoir attaqué le camp de Dioura

Les attaques du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) se multiplient au Mali. Après les opérations signalées à Sofara et dans la zone de Sikasso, le groupe affilié à Al-Qaïda affirme avoir lancé une nouvelle attaque contre une position des Forces armées maliennes (FAMa) à Dioura, dans la région de Mopti, ce jeudi 10 septembre.

Le JNIM assure avoir pris le contrôle du camp au cours de son offensive. Cette affirmation n’a toutefois pas pu être vérifiée de manière indépendante dans l’immédiat. De son côté, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) a confirmé qu’une attaque menée par des groupes armés terroristes avait visé le secteur de Dioura.

Une riposte des FAMa

Dans son flash d’information, la DIRPA indique que les forces maliennes ont engagé une riposte après l’attaque. L’armée n’a, à ce stade, communiqué aucun bilan concernant d’éventuelles pertes dans ses rangs ou chez les assaillants. La situation exacte autour du camp reste donc difficile à établir. Le JNIM affirme de son côté avoir contrôlé la position avant son retrait, tandis que des informations faisant état d’une intervention aérienne malienne circulent également.

Une série d’opérations dans plusieurs régions

L’attaque de Dioura intervient après deux autres opérations attribuées au JNIM. À Sikasso, dans le sud du Mali, une embuscade visant un détachement composé de militaires maliens et de membres de l’Africa Corps russe a été signalée mercredi. La veille, des combats avaient également été rapportés à Sofara. Des sources sécuritaires locales faisaient état d’au moins une dizaine de morts, notamment parmi des combattants russes et des chasseurs dozos. Ces deux incidents n’ont pas fait l’objet d’un bilan officiel de l’armée malienne.

Dans le même temps, l’état-major malien a communiqué sur des opérations aériennes. Des frappes ont notamment été annoncées mardi dans la zone de Koutiala, puis mercredi près de Bougouni, contre des positions présentées comme des lieux de regroupement de groupes armés terroristes.

Dioura déjà ciblé par le JNIM

La position militaire de Dioura a déjà été visée par le groupe jihadiste. Le 23 mai 2025, une attaque contre le camp avait fait 41 morts parmi les militaires maliens, dont le commandant de la base et son adjoint, selon le bilan sécuritaire communiqué à l’époque. Située sur un axe reliant les zones de Ségou et Tombouctou, Dioura occupe également une position importante pour les déplacements et le ravitaillement des forces déployées dans le centre du Mali. Aucune source indépendante n’a pu, à l’heure actuelle, confirmer le nombre de victimes ni la situation exacte du camp de Dioura après l’intervention annoncée des FAMa.