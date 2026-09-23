Mbappé dévoile ses 4 légendes du football, son sélectionneur y figure

Lundi 21 septembre à Clairefontaine, Kylian Mbappé a dévoilé pour le média Complexe, le nom des quatre joueurs qu’il considère comme des références majeures dans l’histoire du football. Interrogé à l’occasion du rassemblement de l’équipe de France, l’attaquant du Real Madrid a cité Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário et Zinédine Zidane. Une prise de parole qui intervient alors que le Français évoluera désormais sous les ordres de “Zizou” en équipe de France.

Le choix de l’international français réunit deux joueurs avec lesquels il a déjà partagé le terrain ou le vestiaire, ainsi que deux anciennes stars qui ont marqué plusieurs générations. Lionel Messi a côtoyé Mbappé au Paris Saint-Germain entre 2021 et 2023. Les deux joueurs ont notamment remporté des titres nationaux avec le club parisien. Cristiano Ronaldo occupe, lui, une place particulière dans le parcours du Français, qui avait affiché son admiration pour le Portugais dès son adolescence.

Quatre joueurs issus de générations différentes

Le Brésilien Ronaldo Nazário complète cette sélection. Ancien attaquant du PSV Eindhoven, du FC Barcelone, de l’Inter Milan et du Real Madrid, il a également remporté deux Ballons d’Or, en 1997 et 2002. Surnommé “R9”, il a marqué de nombreuses générations, remportant aussi deux coupes du monde, en 1994 et 2002. Un joueur qui aura traumatisé bon nombre de défenses et qui reste une véritable référence aux yeux de très nombreux joueurs ayant évolué au cours des années 90-2000.

Zidane, cité comme référence par Mbappé

Zinédine Zidane apparaît aussi dans cette liste. Champion du monde avec les Bleus en 1998, Ballon d’Or la même année, l’ancien milieu offensif a également porté les couleurs de la Juventus et du Real Madrid. Sa présence possède une dimension particulière pour Mbappé. Cela fait longtemps qu’il considère l’ancien numéro 10 comme l’une des figures majeures du football français et l’a même défendu lorsqu’il a été attaqué il y a trois ans, par Noël Le Graët, alors président de la FFF. Celui-ci avait expliqué n’avoir « rien à secouer » de Zidane. Il avait aussi affirmé que si Zidane venait à l’appeler pour prendre la tête des Bleus, il ne répondrait pas. Mbappé avait alors lancé, sur Twitter, “Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça.”