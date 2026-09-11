OnlyFans : un prêtre australien prend sa retraite après une vidéo polémique dans sa cathédrale

Le prêtre anglican Peter Catt quittera son poste de doyen de la cathédrale Saint-Jean de Brisbane après 18 ans, sur fond de controverse liée au tournage d’une émission consacrée à des créateurs de contenus pour adultes. Il a annoncé sa décision jeudi 10 septembre 2026, après des échanges avec l’archevêque de Brisbane, Jeremy Greaves, et l’équipe de la cathédrale.

Dans une lettre adressée à la communauté religieuse, Peter Catt a expliqué que sa décision faisait suite à une période de réflexion et de prière. Il a reconnu ne pas avoir suffisamment encadré les conditions du tournage autorisé dans l’édifice religieux. Il estime désormais être arrivé au moment de « conclure ce chapitre de son ministère ».

Une cérémonie avec une créatrice d’OnlyFans

La polémique concerne la sixième partie de Turned On: Dirty Sexy Money, une série diffusée par la plateforme australienne Stan et consacrée à des personnes travaillant dans l’industrie des contenus pour adultes.

Le tournage avait eu lieu à la cathédrale Saint-Jean, un édifice religieux âgé de 125 ans. L’épisode suit Lily Phillips, créatrice britannique connue pour son activité sur OnlyFans, dans sa démarche de rapprochement avec la foi chrétienne.

Peter Catt apparaît aux côtés de la créatrice lors d’une cérémonie organisée dans la cathédrale. Il l’a invitée à se placer devant l’autel et lui a posé plusieurs questions relatives à sa foi, au Christ, au renoncement au mal et au repentir. La séquence s’est poursuivie par une participation à la communion.

Le problème est venu du décalage entre le projet présenté au doyen et le programme finalement diffusé. Selon l’archevêque Jeremy Greaves, le tournage avait été présenté comme un documentaire autour du parcours religieux d’une personne ayant connu l’exclusion de communautés religieuses en raison de son passé dans le travail du sexe. Le programme diffusé était finalement une émission de téléréalité centrée sur des créateurs de contenus pour adultes.

Des images de fidèles et d’enfants retirées

Peter Catt a également reconnu que le tournage avait conduit à la diffusion d’images de membres de la communauté de la cathédrale, dont des enfants. Il a indiqué que son accord avec la production concernait sa propre participation et non celle des autres personnes présentes.

« Je regrette profondément que cela se soit produit et je présente mes excuses sans réserve », a-t-il déclaré dans son message à la communauté. La production a ensuite accepté de flouter ou de retirer certaines personnes à la demande du diocèse.

La controverse a aussi conduit l’Église anglicane de Brisbane à revoir ses règles concernant les tournages dans ses lieux de culte. Jeremy Greaves a reconnu des insuffisances dans les procédures d’autorisation et a annoncé une évaluation destinée à renforcer les contrôles avant tout nouveau tournage.

Peter Catt, qui est actuellement en congé, doit reprendre ses fonctions le 17 septembre. Son dernier office comme doyen de la cathédrale Saint-Jean est prévu le 27 septembre 2026.