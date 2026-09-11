Raphinha égale Messi et inscrit déjà 3 buts de plus que Mbappé depuis le début de la saison

Raphinha a marqué lors des cinq premiers matches officiels du FC Barcelone cette saison, portant son total à huit buts toutes compétitions confondues. Le Brésilien atteint ainsi un rythme d’un but toutes les 49 minutes environ, alors qu’aucun joueur du Barça n’avait jusqu’ici marqué à chacune des cinq premières sorties d’une saison, toutes compétitions cumulées. Avant lui, seuls trois joueurs avaient réussi à marquer lors des quatre premières journées de Liga : César Rodríguez en 1950-1951, Zlatan Ibrahimović en 2009-2010, et Lionel Messi, qui avait réalisé cette performance à deux reprises, lors des saisons 2012-2013 et 2013-2014.

Un rythme supérieur à celui de Mbappé

En Liga, Raphinha totalise six buts et une passe décisive en quatre journées, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat espagnol devant Donyell Malen et Sergio Camello, auteurs de cinq réalisations chacun. Kylian Mbappé, de son côté, affiche cinq buts toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, dont un inscrit récemment face à l’Inter Milan en Ligue des champions. L’écart entre les deux joueurs s’établit donc à trois buts en faveur du Brésilien sur ce début de saison. À eux seuls, les six buts de Raphinha représentent plus d’un tiers des dix-sept buts inscrits par le Barça lors de ses quatre premières journées de championnat.

Un exploit rare depuis dix ans

Personne n’avait réussi à marquer lors des quatre premières journées de Liga depuis Messi, il y a plus d’une décennie. Raphinha rejoint ce cercle restreint de trois joueurs, avec un total de buts déjà supérieur à celui affiché par Ibrahimović au même stade de sa propre série. Le sixième but du Brésilien, inscrit face à Valence lors d’une victoire 5-0, a été trouvé par Lamine Yamal peu avant l’heure de jeu, ce dernier affichant quatre buts en quatre journées de Liga sur la même période.

Une progression saluée par la presse espagnole

Le journal Sport a rapporté que le Brésilien entame la saison à un niveau supérieur à tout ce qu’il avait produit lors de ses précédentes campagnes au Barça. Ses statistiques actuelles permettent désormais de le comparer aux meilleurs attaquants de Liga, ainsi qu’à certains des buteurs les plus prolifiques d’Europe, à l’image d’Erling Haaland, en retrait par rapport à son propre rythme du début de saison avec Manchester City.

Sur l’ensemble des cinq grands championnats européens, aucun joueur n’a fait mieux que les six buts de Raphinha en championnat depuis le début de la saison, un total obtenu sur seulement 319 minutes de jeu, soit un but toutes les 53 minutes en Liga.