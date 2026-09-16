Rwanda : Wadagni et Kagame s'offrent une promenade nocturne à Kigali avec les habitants (vidéo)

Ce mercredi 16 septembre 2026 au soir, Romuald Wadagni et Paul Kagame ont partagé une promenade dans les rues de Kigali. Le président béninois et son homologue rwandais ont rejoint des habitants de la capitale sur le tapis vert de Nyarutarama, un espace piéton aménagé pour la marche et la course à pied.

Une visite officielle de deux jours

Cette sortie nocturne intervient au terme de la première journée d’une visite officielle de deux jours effectuée par le chef de l’État béninois au Rwanda. Arrivé dans la matinée, Romuald Wadagni avait été accueilli avec les honneurs à Urugwiro Village, siège de la présidence rwandaise, avant de se rendre au Mémorial du génocide de Kigali, à Gisozi, pour un hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsi en 1994. Il s’agit du premier déplacement du président béninois au Rwanda depuis son investiture, le 24 mai dernier.

Le tapis vert de Nyarutarama, où s’est déroulée la promenade, borde un lac et un terrain de golf prisés des riverains pour les activités sportives en plein air. Le site relève d’une politique urbaine plus large : Kigali est régulièrement citée parmi les villes les plus propres et les plus vertes d’Afrique, une réputation entretenue notamment par l’organisation, deux dimanches par mois, d’une journée sans voiture réservant certains axes de la ville aux piétons et aux cyclistes.

Une image de proximité avec la population

La scène, immortalisée par des images publiées sur les réseaux sociaux, montre les deux chefs d’État évoluant au milieu des habitants venus profiter de la soirée sur le site. Ce moment informel tranche avec le protocole plus classique de la journée, marqué par la cérémonie d’accueil à Urugwiro Village et l’entretien à huis clos entre les deux présidents consacré au renforcement des relations bilatérales.

La rencontre entre les deux dirigeants s’ajoute à une série d’échanges entamés depuis l’investiture de Romuald Wadagni. Le Rwanda avait dépêché son Premier ministre, Justin Nsengiyumva, à Cotonou en mai pour représenter Paul Kagame lors de la prestation de serment du nouveau président béninois. Les deux pays avaient par ailleurs signé, en avril 2023, lors d’une visite d’État de Paul Kagame au Bénin, plusieurs accords couvrant la double imposition, l’agriculture, le numérique, la gouvernance locale, le tourisme et la coopération militaire. Le séjour du président béninois au Rwanda doit se poursuivre jusqu’au jeudi 17 septembre 2026. Aucun accord n’a pour l’heure été officiellement annoncé à l’issue de cette première journée de visite.