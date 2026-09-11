Sainte-Reine-de-Bretagne : un motard perd la vie sur la RD33, la série noire continue en Loire-Atlantique

Une collision mortelle a coûté la vie à un motocycliste de 43 ans cette nuit à Sainte-Reine-de-Bretagne, dans le nord du département de la Loire-Atlantique. Seul impliqué dans l’accident, l’homme circulait sur la RD33 lorsque les secours ont été alertés, aux alentours de 4h44 vendredi matin.

Un dispositif de secours important

Douze sapeurs-pompiers, deux véhicules de secours et d’assistance aux victimes ainsi qu’un véhicule de reconnaissance ont été dépêchés sur place, rue Jules-Verne, indiquent les pompiers locaux. La gendarmerie et le gestionnaire de la voirie ont également été mobilisés pour sécuriser l’axe, une déviation ayant été instaurée le temps de l’opération. Malgré une réanimation cardio-pulmonaire pratiquée sur les lieux, le pilote n’a pas survécu à ses blessures.

Deux témoins présentes au moment du drame, âgées de 21 et 37 ans, ont assisté à la scène sans être blessées. Après un contrôle médical, elles ont pu regagner leur domicile.

Une vitesse excessive en cause ?

L’origine exacte de la sortie de route reste à déterminer par les enquêteurs. Selon les premiers constats des secours, le conducteur aurait perdu la maîtrise de son deux-roues, la vitesse étant avancée comme piste probable sans confirmation officielle à ce stade. Aucun autre véhicule n’aurait été percuté.

Le troisième drame en quinze jours dans le département

Cette collision constitue, d’après les informations relayées par la radio France Bleu, le troisième accident mortel à moto enregistré en Loire-Atlantique en l’espace de deux semaines. Une fréquence que le département n’avait pas connue depuis plusieurs mois, selon les mêmes sources locales.

À l’échelle nationale, les deux-roues motorisés représentent environ 2 % de la circulation routière mais concentrent près d’un cinquième des décès sur les routes chaque année, un déséquilibre régulièrement documenté par les bilans de la sécurité routière. La Loire-Atlantique, département traversé par un important réseau de routes départementales secondaires comme la RD33, fait l’objet d’une attention particulière des autorités locales en matière d’accidentalité motocycliste.

Sainte-Reine-de-Bretagne, commune d’environ 2 480 habitants rattachée à l’arrondissement de Saint-Nazaire, avait déjà connu un drame similaire en 2022 : un motard de 23 ans y avait perdu la vie dans des circonstances comparables, à quelques kilomètres du lieu de l’accident de cette nuit. Aucun élément ne permet à ce jour de relier les deux événements. L’enquête de gendarmerie devra établir les circonstances précises du choc et confirmer, ou non, l’hypothèse d’une vitesse excessive au moment des faits.