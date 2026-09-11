Tarn-et-Garonne : le club de Lucas Lalanne-Fuleki, mort à 17 ans, renonce à un tournoi de la Ligue Occitanie

Un tournoi de rugby à VII organisé samedi par la Ligue Occitanie se jouera sans le Stade Beaumontois Lomagne Rugby. Le club a annoncé son retrait après la mort de l’un de ses jeunes joueurs, Lucas Lalanne-Fuleki, 17 ans, décédé jeudi 10 septembre des suites d’un accident de la route survenu la veille.

Une sortie de route sur un axe étroit

L’adolescent circulait mercredi, aux alentours de 18 heures, sur une petite route qui borde le lac de Vigueron, entre Beaumont-de-Lomagne et Saint-Sardos, dans la commune de Comberouger. Sa voiture a violemment heurté un poteau électrique en béton, pour une raison que l’enquête doit encore établir. Grièvement blessé et piégé dans le véhicule accidenté, il a dû être évacué par hélicoptère vers le service des urgences du CHU de Toulouse, où il est décédé le lendemain, à deux jours de ses 18 ans. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de la sortie de route.

Le club renonce à la compétition et active un soutien psychologique

Le Stade Beaumontois, où le jeune homme évoluait en catégorie Juniors, a fait part de son « immense tristesse » dans un communiqué, le décrivant comme « un enfant de notre club ». La présidente du club, Virginie Deprince-Delahaye, a annoncé le déclenchement d’une cellule de soutien psychologique pour les joueurs et leurs familles, en lien avec le dispositif prévu par la Fédération française de rugby.

Les dirigeants ont choisi de ne pas aligner d’équipe au tournoi de rugby à VII organisé samedi par la Ligue Occitanie, préférant réunir le groupe pour un temps collectif. Une soirée d’hommage doit se tenir vendredi 11 septembre. Le club doit ensuite se prononcer sur la poursuite de son calendrier de début de saison.

Un club historique du Tarn-et-Garonne

Fondé de longue date dans le paysage rugbystique régional, le Stade Beaumontois a déjà disputé des phases finales du championnat de France dans les années 1970, avant de se recentrer sur les divisions fédérales et le rugby amateur qui structurent aujourd’hui son activité, portée en grande partie par ses catégories jeunes comme celle de Lucas Lalanne-Fuleki.

L’émotion dépasse le seul cadre de l’équipe Juniors. D’anciens coéquipiers évoluant désormais en seniors, ainsi que des membres de la section féminine du club, connaissaient personnellement l’adolescent. Un habitant de Saint-Sardos a résumé l’atmosphère qui règne dans la commune : « Tout le monde est complètement anéanti. »