Transport étudiant au Bénin : Le guide complet pour voyager à bord des nouveaux bus

C’est un soulagement tant attendu par la communauté estudiantine de la première université publique du Bénin. Après une période d’interruption qui a lourdement pesé sur le quotidien et le portefeuille des apprenants, le service de transport universitaire signe un retour. Pour l’année académique 2026-2027, le gouvernement béninois a sorti le grand jeu en faisant l’acquisition d’une flotte de 63 bus flambant neufs. Cette initiative ambitieuse, actée en Conseil des ministres le 2 septembre 2026, s’inscrit dans le cadre du renforcement des actions sociales de l’État pour garantir des conditions d’études optimales.

Ce dispositif modernisé couvrira désormais douze villes stratégiques, facilitant ainsi la mobilité de milliers d’étudiants entre leurs lieux de résidence et le campus d’Abomey-Calavi. Cependant, pour pouvoir monter à bord dès la rentrée académique fixée au lundi 14 septembre 2026, le respect des nouvelles formalités d’accès est obligatoire.

Une procédure 100 % numérique à effectuer sans tarder

Fini les rangs interminables et les tracasseries administratives d’autrefois. Le Rectorat de l’UA-C a officialisé, par un communiqué rendu public le 3 septembre 2026, la dématérialisation complète du processus d’inscription au transport universitaire. Anciens étudiants comme nouveaux bacheliers sont soumis à la même exigence : valider leur souscription en ligne avant le jour de la rentrée.

Pour obtenir leur titre de transport, les étudiants doivent, selon un communiqué du recteur, suivre un parcours simple mais rigoureux :

se rendre directement sur le portail dédié via l’adresse univservices.bj, se connecter à l’espace personnel à l’aide de ses identifiants uniques RBER Connect, sélectionner le forfait souhaité et procéder au paiement en ligne pour valider la réservation.

Le titre de transport ainsi généré sera immédiatement opérationnel dès le lundi 14 septembre 2026, date du démarrage effectif des cours sur le campus.

Une renaissance saluée par la communauté universitaire

La suspension temporaire des bus universitaires avait laissé un grand vide, contraignant de nombreux jeunes à recourir à des moyens de déplacement coûteux sur des axes routiers très fréquentés. La mise en service de ces 63 véhicules modernes marque un tournant majeur. En sécurisant le trajet des étudiants et en réduisant considérablement leurs charges financières mensuelles, les autorités universitaires et gouvernementales lèvent un frein financier majeur à la réussite académique.

Le Rectorat insiste sur l’importance d’accomplir ces démarches dans les délais impartis. Aucun accès aux véhicules ne sera accordé aux étudiants n’ayant pas finalisé leur inscription sur la plateforme. À quelques jours du coup d’envoi de la nouvelle année académique, les futurs usagers des lignes universitaires sont donc invités à régulariser leur situation au plus vite pour démarrer l’année sur de bons rails.