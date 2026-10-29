50 Cent obtient une injonction temporaire contre Tia Kemp pour protéger son fils de 14 ans

Un juge de Floride a accordé le lundi 26 octobre 2026 une injonction temporaire à 50 Cent contre Tia Kemp, selon des documents judiciaires obtenus par TMZ. Mère du fils de Rick Ross, Tia Kemp avait réagi au dépôt de la requête dans une vidéo publiée sur TikTok : « Vous ne pouvez pas m’intimider ». Elle avait aussi répondu à la mise en demeure des avocats du rappeur « Va te faire voir, toi et tes avocats ».

Ainsi, la décision du tribunal du comté de Miami-Dade lui interdit de s’approcher à moins de 150 mètres, de Sire, le fils de 14 ans du rappeur. Elle ne peut pas non plus le contacter, directement ou indirectement, y compris par les réseaux sociaux. Le juge lui interdit en outre de posséder des armes à feu ou des munitions, et elle devra remettre celles qu’elle détient aux forces de l’ordre dès la notification de l’ordonnance.

Une audience fixée au 3 novembre

Curtis Jackson, nom de naissance de 50 Cent, a déposé la demande au nom de son fils. En effet, il accuse Tia Kemp de le cibler à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, ce qui lui aurait causé humiliation et détresse morale.

L’ordonnance reste cependant provisoire puisqu’elle expire le 3 novembre, date à laquelle les deux parties comparaîtront devant le juge. Pour rappel, le conflit s’est envenimé après des informations faisant état d’une agression contre William Roberts III, fils de Tia Kemp et de Rick Ross. 50 Cent s’en était moqué publiquement, et Tia Kemp avait riposté par une série de publications visant le rappeur et sa famille. Les deux rappeurs s’opposent depuis de nombreuses années.