Accident mortel sur la D940 : un motard de 25 ans décède dans le Boulonnais

Le conducteur d’une moto, âgé de 25 ans, a perdu la vie jeudi 1er octobre vers 19h30 route de la Motte du Bourg, à Tardinghen, dans le Boulonnais (Pas-de-Calais). Pour l’heure, la moto est le seul véhicule signalé et aucune cause n’a été avancée à ce stade. Ce décès s’ajoute à un bilan lourd : les deux-roues motorisés représentent plus d’un mort sur cinq sur les routes françaises.

D’après nos sources, le jeune homme ne respirait plus et son cœur s’était arrêté lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux. Ils ont tenté de le ranimer avec les médecins du Smur, mobilisés à leurs côtés. Le décès a été prononcé sur place.

Cependant pour des raisons de confidentialité, l’identité du motard n’a pas été rendue publique. La D940, axe le long duquel s’est produit l’accident, est restée fermée dans les deux sens le temps de l’intervention des secours.

Une catégorie d’usagers très exposée

Les chiffres de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) montrent le poids des motards dans la mortalité routière. Son bilan 2025 recense 3 263 morts sur les routes de France métropolitaine. Les occupants de voiture en représentent 1 543, les usagers de deux-roues motorisés 697, les piétons 503 et les cyclistes 235.

Parmi ces 697 victimes sur deux-roues motorisés, on compte 579 motocyclistes et 118 cyclomotoristes. Cette catégorie pèse 21 % des morts, mais aussi 31 % des blessés graves. Elle représente en outre 34 % des blessés qui gardent des séquelles un an après l’accident. Les hommes sont très majoritaires : ils forment 93 % des usagers de deux-roues motorisés tués, selon le même bilan.