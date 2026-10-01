Culture : Le Béninois Adam Idrissou parmi les lauréats de « La Relève » en France

L’artiste béninois Adam Idrissou a reçu, jeudi 1er octobre 2026, sa certification à l’issue du programme « La Relève », porté par le ministère français de la Culture. Seul Béninois comme sélectionné dans ce dispositif, il achève ainsi un parcours consacré à la préparation de futurs responsables du spectacle vivant et des arts visuels.

Une nouvelle étape dans le parcours d’Adam Idrissou. L’artiste béninois a reçu sa certification lors de la cérémonie organisée dans l’après-midi du jeudi 1er octobre au ministère français de la Culture. Il faisait partie des bénéficiaires du programme « La Relève », lancé en avril 2024 pour accompagner une nouvelle génération de professionnels appelés à exercer des responsabilités dans le secteur culturel.

Le dispositif vise notamment à favoriser l’accès aux fonctions de responsabilité dans le spectacle vivant et les arts visuels. Il repose sur plusieurs composantes, dont la formation, le mentorat, les rencontres professionnelles, les masterclasses et les immersions au sein de structures culturelles.

Un artiste entre oralité, mémoire et transmission

Artiste pluridisciplinaire du spectacle vivant et anthropologue, Adam Idrissou évolue à la croisée de plusieurs disciplines. Conteur, poète-comédien, musicien et auteur, il revendique un parcours nourri par la tradition orale béninoise, la mémoire, l’identité, le patrimoine et la transmission des savoirs.

Son parcours universitaire est également lié à ces préoccupations. Il est diplômé en anthropologie culturelle et ethnologie de l’Université Paul-Valéry de Montpellier.

En effet, avant de se consacrer davantage au spectacle vivant et aux institutions culturelles, Adam Idrissou a travaillé dans le secteur culturel et socio-éducatif. Il a notamment exercé comme médiateur culturel au Conseil départemental de l’Hérault, à Montpellier, avant de rejoindre la Ligue de l’enseignement de l’Hérault comme chargé de mission Éducation-Culture.

Il a ensuite travaillé à la Direction des affaires culturelles de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, où il a participé à la saison culturelle du Théâtre Le Dôme comme assistant de projets culturels. Il y a développé son expérience dans la production, l’administration, la communication et la coordination de projets. Il poursuit aujourd’hui son parcours professionnel au sein du Centre dramatique national La Comédie de Valence.