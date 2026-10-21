Affaire CNews : Claudy Siar recadre une franco-africaine après ses critiques

Après avoir annoncé son intention de demander le retrait de CNews du bouquet de Canal+ au Bénin, Claudy Siar répond à une interlocutrice qui conteste sa démarche. En effet, l’animateur défend sa position et insiste sur la distinction entre médias publics et privés.

Claudy Siar maintient sa position dans l’affaire CNews. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’animateur a répondu à une femme franco-africaine qui critique sa démarche visant la chaîne française. Il a notamment rappelé son rapport à la nationalité française : « Contrairement à vous, je ne suis pas naturalisé français mais je suis français. »

Au-delà de cette mise au point, Claudy Siar reproche à son interlocutrice de confondre les responsabilités de l’État français avec celles des médias privés. « L’État français n’a rien à voir avec les médias privés », affirme-t-il.

« Cnews , chaîne de télévision française ne me dérange pas dans le contexte français. Il me suffit de ne pas la regarder. Mais en quoi le Bénin devrait subir les diatribes racistes envers les africains, d’une chaîne française ? J’aurais le même raisonnement si en France, une chaîne africaine était diffusée légalement et dont les journalistes et invités insulteraient régulièrement les français, les blancs. Cette chaîne n’aurait rien à faire sur un bouquet français. Contrairement à vous, je suis cohérent et dénué de tout complexe. Je vous souhaite une belle journée. « Rendez-vous au prochain numéro ! » » Claudy Siar

CNews au cœur de la controverse

Le 19 octobre 2026, Claudy Siar avait annoncé son intention de saisir Canal+ Bénin pour demander le retrait de CNews du bouquet diffusé au Bénin. Il dénonçait des propos qu’il juge racistes envers les Africains et estimait que le public béninois ne devait pas être exposé à de tels discours. Par ailleurs, il avait également évoqué une rencontre avec le président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC).