Affaire Epstein: 5 femmes accusent Trump de violences sexuelles dans un rapport démocrate

Les démocrates de la commission judiciaire de la Chambre des représentants ont publié lundi 26 octobre, aux États-Unis, un rapport d’une cinquantaine de pages qui rassemble les récits de 11 femmes. Cinq d’entre elles accusent le président Donald Trump de viol ou d’agression sexuelle en présence de Jeffrey Epstein ou de son entourage. Selon le texte, « un nombre croissant d’éléments démontre que Donald Trump a été un participant actif aux abus sexuels de Jeffrey Epstein sur de jeunes femmes entre le milieu et la fin des années 1990 ». Le document sort huit jours avant les élections de mi-mandat, alors que ce dossier continue d’agiter le Congrès.

Intitulé « Nous avons certaines choses en commun, Jeffrey », le rapport s’appuie entre autres sur des entretiens menés par le personnel de la commission, des archives du FBI. Les six autres femmes décrivent des tentatives apparentes d’Epstein ou de Ghislaine Maxwell de les livrer à Trump.

Le texte revient ainsi sur l’American Dream Pageant, un concours organisé en 1993 à l’hôtel Plaza de New York et affirme que Trump et Epstein s’en sont servis comme d’un « terrain de chasse » pour s’en prendre à de jeunes femmes vulnérables. Béatrice Keul, ancienne finaliste de Miss Suisse, accuse Trump d’une agression sexuelle lors de cet événement. Le rapport ajoute que Trump lui aurait promis de la faire admettre à l’université de New York, une promesse qu’Epstein faisait souvent « pour attirer puis contrôler ses victimes ».

Les auteurs vont plus loin dans leurs conclusions. En effet, selon eux, Trump et Paolo Zampolli, ancien agent de mannequins et ami de longue date du président, « ont peut-être été coconspirateurs » dans le réseau d’Epstein au cours des années 1990.

Les démocrates accusent le ministère de la Justice de dissimulation

Le rapport reproche aussi à l’administration de protéger le président. Et pour cause, Jamie Raskin, le plus haut élu démocrate de la commission, a déclaré : « Le ministère de la Justice de Trump semble couvrir ces crimes pour protéger le président… Donald Trump dit avoir connu Jeffrey Epstein « comme tout le monde à Palm Beach le connaissait ». Pas exactement ».

Jamie Raskin a ensuite réclamé une enquête indépendante : « Les femmes qui ont survécu à Epstein méritent d’être entendues, le Congrès doit obtenir l’intégralité des dossiers exigés par la loi, et un procureur spécial indépendant doit enquêter sur les complices d’Epstein et sur la dissimulation du ministère de la Justice, afin que les procureurs des États et des pays étrangers disposent des preuves nécessaires pour rendre justice ».

Notons que la Maison-Blanche a rejeté les conclusions du rapport et Donald Trump nie toute faute dans cette affaire et n’a été inculpé d’aucune infraction liée à Epstein.