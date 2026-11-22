La chanteuse béninoise Angélique Kidjo a révélé une anecdote liée à la présence du projet musical Alafia dans Grand Theft Auto VI (GTA 6). Dans une publication sur Facebook, elle indique avoir prêté sa voix à un enregistrement du groupe réalisé à Paris, il y a 42 ans, aux côtés de Philippe Nikoué’.

« Dans Grand Theft Auto 6, sur la radio AfroBank FM, vous pouvez entendre mon tout premier enregistrement réalisé à Paris il y a 42 ans avec le groupe Alafia de Philippe Nikwé ! La vie réserve de drôles de surprises !!! Reconnaissez-vous ma voix ? ❤️», a-t-elle écrit, en partageant une ancienne photographie du groupe.

Comme nous le rapportions dans un précédent article, le titre « Assanssan » du projet béninois Alafia est diffusé sur AfroBank FM, la station de GTA 6 animée par la star nigériane Burna Boy et le DJ britannique Palms Trax. Le morceau côtoie notamment des titres d’artistes africains comme Asake, Tony Allen et Manu Dibango.

Sorti le 19 novembre 2026, le nouvel opus de Rockstar Games suscite un engouement international, treize ans après le précédent épisode. Sa programmation musicale contribue également à attirer l’attention sur des œuvres africaines parfois méconnues du grand public.