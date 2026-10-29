Algérie : après le blé, nouvelle tension avec la France dans le domaine agricole

Les tensions commerciales entre l’Algérie et la France se poursuivent. Alger aurait demandé à ses producteurs d’urée de cesser leurs exportations vers la France, selon Reuters le 23 octobre 2026. Rappelons que selon l’association Afcome et le syndicat de producteurs de blé AGPB, l’Algérie fournit environ 30 % des importations françaises d’urée.

Ce dossier s’ajoute à une série de mesures commerciales qui remontent à 2024. Après le soutien de Macron à un plan d’autonomie pour le Sahara occidental sous souveraineté marocaine, les relations se sont dégradées. La France a vu ses ventes de céréales s’effondrer : ses exportations de blé vers l’Algérie sont passées de 5,4 millions de tonnes en 2018 à 608 000 tonnes en 2023. Les exportations françaises vers l’Algérie ont baissé d’environ 12 % en 2025, à 4,2 milliards d’euros, et les importations depuis l’Algérie de 18 %, à 5,1 milliards d’euros.

Un démenti et des zones d’ombre

L’Algérie a nié l’existence de restrictions lorsque des responsables français l’ont interrogée sur le sujet selon Reuters. La durée de la mesure, les volumes concernés et sa date d’entrée en vigueur ne sont pas connus. Paris affirme ne pas avoir reçu de notification officielle. Pour l’instant, rien n’est confirmé officiellement.