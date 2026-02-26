Mohbad : la justice désigne trois laboratoires ADN pour établir la paternité de son fils Liam

Plus de deux ans après sa mort, Mohbad n’a toujours pas été enterré. Le 7 avril, trois laboratoires ADN — deux britanniques, un américain — vont peut-être confirmé que Liam, de deux ans, est vraiment le fils de la défunte star nigériane.

À Lagos, un enfant attend. Liam, deux ans, fils présumé du chanteur Ilerioluwa Oladele Aloba, dit Mohbad, se retrouve au centre d’une procédure judiciaire qui bloque jusqu’à l’inhumation de son père. Le tribunal d’Ikorodu a tranché : trois laboratoires spécialisés effectueront les tests ADN nécessaires pour établir la filiation biologique. La décision tombe après des mois de bras de fer.

Un grand-père qui refuse d’enterrer son fils

Joseph Aloba, père du défunt chanteur, conteste depuis l’origine la paternité de Liam. Sa position paralyse tout : sans résolution de ce litige, la dépouille de Mohbad demeure conservée à l’hôpital militaire de Yaba, à Lagos. Chaque partie au procès a désigné son propre laboratoire ; le tribunal en a imposé un troisième, indépendant, pour garantir la neutralité des analyses.

« Le tribunal a finalement sélectionné trois laboratoires d’analyse ADN : deux au Royaume-Uni et un aux États-Unis. L’un a été proposé par nous, un autre d’eux, et le tribunal a désigné un laboratoire indépendant. L’affaire a été ajournée au 7 avril afin que nous puissions faire rapport sur le prélèvement des échantillons. D’ici là, nous aurons pris des dispositions avec les services sociaux pour que les prélèvements soient effectués sous leur supervision et fassent l’objet d’un suivi. Toutes les parties concernées seront présentes lors du prélèvement », a affirmé l’avocat du père de la star nigériane.

Mohbad est mort le 12 septembre 2023. Il avait 27 ans. Révélé sur la scène Afrobeats nigériane au début des années 2020, il figurait parmi les voix les plus suivies de sa génération, mêlant street pop et sonorités afro. Sa mort, brutale et inexpliquée dans un premier temps, avait déclenché une onde de choc au Nigeria et sur les réseaux sociaux, où ses fans réclamaient — et réclament encore — que justice soit rendue.

Avril 2026 : les prélèvements, puis le verdict scientifique

Les échantillons biologiques — tissu ou cheveux — seront prélevés directement sur la dépouille lors de l’audience du 7 avril. Les résultats conditionneront non seulement l’identité légale du père de Liam, mais aussi les obligations alimentaires et les droits successoraux attachés à cette filiation. Aucune date de rendu des analyses n’a encore été communiquée par le tribunal.