Armement : le Nigeria prévoit une production à grande échelle pour ses forces et pour l'Afrique

Le Nigeria s’est donné un an pour passer à la fabrication d’armes en grande quantité sur son sol. En effet, le ministre de la Défense, Christopher Musa, l’a annoncé mardi 27 octobre 2026 à Lagos, lors de la première édition de l’exposition de défense AFRIDEX. « D’ici un an, le Nigeria lancera la production locale à grande échelle de matériel de défense pour répondre aux besoins nationaux et soutenir les exportations vers d’autres pays africains » a-t-il déclaré dans un communiqué. Le pays veut ainsi moins dépendre des importations, alors que ses armées font face depuis des années à des groupes armés et à des bandes criminelles.

Aussi, il a invité les participants à investir dans le secteur de la défense du pays, puis remercié le président Bola Tinubu pour son soutien à la production locale. Pour sa part, ce dernier a déclaré que le pays était ouvert à des partenariats stratégiques fondés sur la confiance mutuelle et l’innovation technique.

La cérémonie a réuni le chef d’état-major, d’anciens chefs des armées et des délégations de plus de 20 pays africains. Le directeur général de la DICON, l’entreprise publique chargée de l’armement, le général de division B.I. Alaya, a promis de développer ses capacités de production. À l’issue de l’ouverture, Christopher Musa a visité les stands des exposants, puis tenu une réunion avec le commandement militaire américain pour l’Afrique, l’AFRICOM.

Un objectif déjà affiché en 2025

Cette ambition n’est pas nouvelle. En effet, en janvier 2025, alors chef d’état-major de la défense, le général Musa en parlait déjà sur Channels Television. Il avait alors déclaré : « Maintenant, nous produisons nos munitions. Nous voulons commencer à produire nos propres armes ».

Il avait aussi cité le Brésil en exemple rappelant selon lui, les deux pays avaient lancé des efforts comparables il y a soixante ans, mais le Brésil fabrique aujourd’hui des drones et des sous-marins. Il avait ajouté : « Nous voulons atteindre de tels jalons ». Pour rappel, créée en 1964, la DICON a produit des armes pendant des années avant de perdre en capacité.