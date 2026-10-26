Nigeria : l'armée de l'air veut acheter 12 drones turcs Aksungur et 12 hélicoptères américains AH-1Z

L’armée de l’air du Nigeria a dévoilé, le dimanche 25 octobre 2026, une liste d’équipements qu’elle compte ajouter à sa flotte, dont 12 drones de combat turcs Aksungur et 12 hélicoptères d’attaque américains AH-1Z. Dans une infographie publiée sur la toile, la Nigerian Air Force (NAF) a classé ces appareils parmi les « aéronefs supplémentaires attendus ». Son porte-parole, Ehimen Ejodame, a ensuite expliqué que ces achats s’inscrivaient dans une modernisation de la flotte visant à renforcer les capacités de combat, de transport, de formation et de renseignement.

Une flotte en pleine recomposition

Pour rappel, le 15 septembre, la NAF a reçu à Lagos cinq hélicoptères : trois AW-109 Trekker B italiens et deux H125 d’Airbus. Le chef d’état-major, Sunday Aneke, avait alors salué « une étape importante de plus dans l’investissement soutenu du gouvernement fédéral pour la modernisation et le rééquipement de la NAF ».

En outre, la Turquie figure déjà parmi les fournisseurs de l’armée de l’air nigériane. Elle lui a livré quatre hélicoptères d’attaque T129 ATAK en deux lots, en novembre 2023 puis en septembre 2024. De son côté, la Chine reste présente, puisque la NAF exploite déjà des drones Wing Loong II. L’armée de l’air a également indiqué que plus de 550 militaires avaient suivi des formations à l’étranger et plus de 6 000 des formations locales, afin de maîtriser ces équipements.