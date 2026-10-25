Attentat de Trappes : un homme en garde à vue en Martinique pour des messages Facebook

Un habitant de Sainte-Luce, commune de Martinique (France), a été placé en garde à vue deux jours après la fusillade du 23 octobre 2026 à Trappes, dans les Yvelines. Selon Outre-mer La 1ère, l’internaute s’exprimait sur Facebook avec son propre compte, à visage découvert, et ses écrits ont provoqué l’indignation de nombreux habitants.

Il avait écrit : « Il faudrait plus de Kévin ! C’est bien, le grand nettoyage va commencer ». Il doit être présenté au parquet à l’issue de sa garde à vue. La loi française punit l’incitation à la haine d’une peine maximale d’un an de prison, assortie d’une amende de 45 000 euros.

Pour rappel, la fusillade de Trappes avait tué une personne et en avait blessé cinq autres le 23 octobre. L’attaque a été qualifiée d’attentat terroriste raciste.