Ballon d'Or : avant le Classico, la candidature de Mbappé sous pression

À trois jours de la cérémonie du Ballon d’or, le journaliste espagnol Antón Meana estime que Kylian Mbappé ne mérite pas le trophée. Dans l’émission El Larguero, diffusée sur Cadena SER ce vendredi 23 octobre, il affirme que Harry Kane a fait mieux que le Madrilène : « Kane est allé plus loin que lui dans tous les domaines ». Il poursuit : « Kane l’a surpassé sur tous les plans, il a marqué plus de buts, il l’a éliminé en Ligue des Champions et l’a battu en Coupe du monde ».

En effet la course au Ballon d’or se joue entre Lamine Yamal, Harry Kane et Mbappé. Ce dernier a multiplié les sorties depuis début septembre : « J’ai l’idée que je peux le gagner ». Il met en avant ses chiffres : meilleur buteur de Liga et de Ligue des champions, dix buts au Mondial 2026 et un Soulier d’or. Son palmarès collectif reste vierge. De son côté, Kane a réalisé une saison avec 73 buts et 8 passes toutes compétitions confondues. Il a aussi marqué 14 buts en Ligue des champions et six au Mondial, couronné par deux titres avec le Bayern.

Un débat relancé avant le Classico

Le Classico de dimanche soir intervient alors que le FC Barcelone est devant avec 27 points. Le Real Madrid est troisième avec 21 points et deux défaites. Une victoire barcelonaise porterait l’écart à neuf points, une victoire madrilène le réduirait à trois. Le verdict du Ballon d’Or tombera lundi.