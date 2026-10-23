Ballon d’Or : Mbappé au cœur des spéculations après une décision inhabituelle du Real Madrid

La cérémonie du Ballon d’Or se tiendra le lundi 26 octobre à Londres. Plusieurs membres de la direction madrilène feront le voyage d’après les informations de L’Équipe ce vendredi 23 octobre. Le vote demeure confidentiel et est préservé par Vincent Garcia, le patron de France Football. Rien ne permet pour le moment d’affirmer que Kylian Mbappé sera récompensé.

Ce déplacement annoncé de la direction madrilène attire l’attention puisque que le club avait boycotté les deux éditions passées. Le Real avait snobé la soirée en 2024 après le sacre de Rodri devant Vinicius, et avait récidivé en 2025, dans un climat de brouille avec l’organisateur.

Un club qui pousse son attaquant

Cette situation s’explique en partie par la campagne menée par Mbappé. « J’ai la sensation que c’est peut-être une bonne année pour gagner le Ballon d’Or pour moi », a-t-il déclaré. Avec 42 buts en 44 matchs avec le Real lors de la saison 2025-2026, l’attaquant français figure parmi les favoris. Il est également le meilleur buteur du Mondial 2026 avec 10 réalisations. La réponse sera connue lundi à Londres, lorsque le nom du lauréat sera dévoilé.