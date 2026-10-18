Ballon d'Or : cinq ans après sa 9e place, Mbappé retrouve Pascal Ferré parmi ses critiques

Le Ballon d’Or 2026 sera remis le 26 octobre à Londres (Royaume-Uni), et Pascal Ferré ne voit pas Kylian Mbappé l’emporter. L’ancien responsable du trophée, aux commandes de 1996 à 2023, s’est confié au Parisien.

« Pour moi, le Ballon d’Or, c’est le meilleur joueur du monde. Et je ne crois pas que le meilleur joueur du monde ne puisse pas avoir gagné dans la saison aucun des deux grands titres majeurs que sont la Coupe du monde et la Ligue des champions. Je trouverais cela bizarre. Les compétitions majeures permettent de distinguer les cadors. Et un cador doit être en capacité d’emmener son équipe jusqu’au bout. Le Ballon d’Or doit aussi consacrer cette forme d’aboutissement collectif et ne pas récompenser un soliste qui se sera distingué mais qui, à l’arrivée, n’aura pas fait aboutir le projet collectif. » a lâché

Ferré vise aussi la façon de faire campagne. Mbappé (comme Lamine Yamal) a affiché sa confiance en public ces dernières semaines. Mais l’ancien patron du trophée juge la méthode risquée, car « ce ramdam que certains orchestrent peut finir par agacer les votants ». Les votes sont clos.

Déjà critiqué par Ferré en 2021

En effet, Ferré avait déjà dû s’expliquer sur Mbappé. En 2021, l’attaquant avait pris la 9e place du Ballon d’Or, loin de la 4e en 2018 et de la 6e en 2019. Interrogé à l’époque, Ferré avait lié ce recul à l’Euro disputé avec les Bleus. « Un penalty manqué a effacé des semaines et des semaines d’un niveau facile de top 5 », avait-il expliqué.

Il n’avait pourtant pas fermé la porte à un retour du joueur. Il se disait convaincu qu’il « reviendra pour améliorer cette marque de passage qui n’est qu’intermédiaire ». En 2021, le reproche portait sur un Euro raté. Cette année, il vise l’absence de titre. Le verdict sera connu le 26 octobre.