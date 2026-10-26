Ballon d’Or : cinq faits marquants à connaître sur les cinq derniers lauréats du trophée

La cérémonie du Ballon d’or 2026 se tient ce lundi 26 octobre à Londres. De Messi à Dembélé, la récompense suprême du football masculin entre 2021 et 2025 a couronné des profils très différents. Pour cette 70e édition, plusieurs favoris se démarquent.

Lamine Yamal, qui a remporté la Liga, la Supercoupe d’Espagne et la Coupe du monde avec l’Espagne, figure parmi les favoris, tout comme Harry Kane, auteur de 73 buts et de six réalisations au Mondial. Rodri, dont le titre mondial et le trophée de meilleur joueur de la compétition relancent la course au Ballon d’Or, est cité. Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia et Dembélé figurent aussi parmi les noms évoqués.

De Messi à Dembélé, cinq faits qui ont marqué le Ballon d’Or

Lionel Messi est le seul à avoir été sacré deux fois sur cette période (2021, 2023). Cette performance fait de lui le joueur le plus régulier de la décennie sur ce plan. Ensuite, trois des cinq dernières éditions ont couronné des joueurs âgés d’au moins 32 ans. Messi, en 2021, et Karim Benzema, en 2022, avaient 34 ans. Messi, de nouveau en 2023, en avait 36.

Benzema est devenu en 2022, le cinquième Français à soulever le trophée, après Raymond Kopa, Michel Platini, Basile Boli, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane. Il rejoint ainsi une liste prestigieuse de champions français.

Rodri a mis fin en 2024, à une attente de plus de soixante ans pour le football espagnol. Il est devenu le premier Espagnol lauréat depuis Luis Suárez Miramontes, en 1960. Enfin, Ousmane Dembélé a été couronné en 2025, à 28 ans, dans la foulée d’une saison marquée par la première Ligue des champions de l’histoire du PSG. Rendez-vous à 21 heures pour découvrir qui succédera à Ousmane Dembélé.