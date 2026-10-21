Ballon d'Or : le président de La Liga n'écarte pas un sacre de Mbappé à cinq jours du verdict

À cinq jours de la cérémonie du Ballon d’or, prévue le 26 octobre à Londres, Javier Tebas ne ferme pas la porte à une victoire de Kylian Mbappé. Dans une interview à L’Équipe diffusée ce 21 octobre 2026, le président de La Liga juge que le classement final devrait être « très serré ».

Dans un sondage réalisé auprès de ses lecteurs et publié le 12 octobre, le média français L’Équipe place Mbappé en tête avec 34,2 % des suffrages. Il devance Kvaratskhelia (24,3 %) et Kane (8,6 %). Un vote de Maxifoot, du 21 août au 1er septembre, plaçait Kvaratskhelia en tête (36,4 %). Mbappé a suivi avec 21,7 %.

Un verdict qui reste ouvert

Sur la possibilité d’un sacre de Rodri, Tebas se montre plutôt conciliant. « J’aimerais [qu’il] réitère son exploit, mais si Mbappé gagnait le Ballon d’Or, cela ne me dérangerait pas », confie-t-il. Il ajoute : « si Mbappé l’emporte, je ne serais pas surpris ». « Je pense que ce serait un titre mérité », conclut-il.

Le dirigeant espagnol a également salué le joueur du Real Madrid, qu’il décrit comme « l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est une star mondiale, un immense joueur qui apporte énormément à son équipe et au championnat en général. »

Le vainqueur sera dévoilé lors de la cérémonie du 26 octobre, la première organisée hors de Paris. L’événement rend hommage à Stanley Matthews, premier lauréat du trophée en 1956, et Ousmane Dembélé, lauréat en 2025, devra transmettre le trophée à son successeur.