Kylian Mbappé reçoit un « faux » Ballon d’Or, la séquence fait le tour des réseaux sociaux

Invité du « Djadel Show », l’attaquant du Real Madrid s’est vu remettre un trophée symbolique du Ballon d’Or par l’humoriste Ilyes Djadel, dans une séquence qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux le 19 octobre. Le programme est coproduit par Zebra Valley, la société de production fondée par Mbappé lui-même.

Alors que le Ballon d’Or 2026 sera remis le 26 octobre à Londres, Mbappé court toujours après son premier trophée individuel. Meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde 2026, il a dépassé Lionel Messi au classement des buteurs en Coupe du monde, avec 22 réalisations. Son meilleur classement au vote reste la troisième place, obtenue en 2023.

Une parodie de cérémonie

Dans la vidéo, l’humoriste Ilyes Djadel construit le suspense comme une véritable cérémonie de remise de prix. « On sait que t’as gagné beaucoup de choses dans ta vie, Kylian. C’est vrai ou pas ? » demande-t-il, avant d’ajouter : « Je sais qu’il te manque un petit truc. » Il enchaîne avec une annonce solennelle : « Mesdames, Messieurs, bienvenue à la cérémonie du Ballon d’Or. Fais-moi confiance. » Puis vient le verdict : « Et le Ballon d’Or 2026 est attribué à Mobutu Mbappé. »

Le surnom « Mobutu », fait référence à l’ancien dictateur de la République démocratique du Congo. Interrogé par L’Équipe sur ce surnom, Mbappé a reconnu une part d’humour mais il a jugé déplacé d’être comparé à des dirigeants responsables de tant de souffrances. La cérémonie du Ballon d’Or 2026 aura lieu le lundi 26 octobre 2026, à Londres, au London Palladium, un théâtre de la capitale britannique.