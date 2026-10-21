Ballon d'Or 2026 : pourquoi Thibaut Courtois estime que Mbappé doit gagner sans titre collectif

Un gardien de but plaide pour un attaquant, et sans détour. À quelques jours du Clasico du 25 octobre en Espagne, Thibaut Courtois a désigné son coéquipier du Real Madrid, Kylian Mbappé, comme son favori pour le Ballon d’Or 2026, au micro d’Onda Cero. « Le Ballon d’Or devrait revenir à Mbappé. Je pense que le trophée doit récompenser le meilleur joueur, et non celui qui a remporté le plus de titres ». Le Belge a pourtant admis que la course restait ouverte : « Mbappé et Lamine Yamal vont bien. Il y aura aussi Harry Kane, donc c’est un prix trop ouvert. Mais pour moi, il y a un favori ».

Un argument qui colle à la saison de Mbappé

Pour défendre sa position, Courtois a choisi un exemple pris dans son propre vestiaire : « Si nous suivions cette logique, Dani Carvajal aurait dû remporter le Ballon d’Or il y a deux ans ». Et sur Mbappé: « Tout le monde est impressionné par sa vitesse et ses buts… ».

Et pour cause, Mbappé n’a soulevé aucun trophée collectif avec le Real, mais il a marqué 42 buts en 44 matches. En outre, il est aussi devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde lors de l’édition 2026. L’entraîneur José Mourinho avait d’ailleurs défendu la même idée début septembre.

Courtois n’a pas oublié l’adversaire de dimanche. Il a salué Raphinha, l’attaquant du FC Barcelone, avec des mots peu courants pour un gardien à quelques jours d’un Clasico : « Je l’admire beaucoup, il est très important pour son équipe, il marque beaucoup de buts et n’a peut-être pas la reconnaissance qu’il mérite. Nous devons le contenir pendant le Clasico ». La cérémonie du Ballon d’Or doit se tenir le lendemain du match, soit le 26 octobre.