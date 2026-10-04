Bénin : 10 ans de prison ferme pour un « apprenti maçon » qui a agressé une fillette de 10 ans à Dassa

Un apprenti maçon de 23 ans a été condamné à dix ans d’emprisonnement ferme pour l’agression sexuelle d’une enfant de 10 ans, à Dassa-Zoumè, dans le département des Collines.

Une agression dans la cour de la maison

Les faits remontent au 1er décembre 2024, dans le quartier Plateau. La victime qui est orpheline, vit chez la coépouse de sa mère. Aux environs de 17 heures, celle-ci part faire des courses en ville. L’enfant va seule chercher de l’eau au puits du quartier.

À son retour, elle verse sa bassine dans un grand récipient posé au milieu de la cour déserte. Assogba Sidoine, apprenti maçon vivant dans la même concession, la saisit sans prévenir, l’entraîne dans une pièce et lui impose un acte sexuel. Le 26 mars 2025, la chambre des infractions commises à raison du sexe de la Criet le condamne à dix ans ferme, avec une amende d’un million de francs CFA au profit de la victime et le franc symbolique pour l’Institut national de la femme. Il fait appel. Le 13 novembre 2025, la cour d’appel confirme la décision.

Plusieurs affaires similaires ont été rapportées par La Nouvelle Tribune ces derniers jours. À Kandi, la condamnation d’un homme pour agression sexuelle sur une fille de 11 ans a été confirmée, avec une peine de 10 ans de prison, dont 7 ans ferme. À Cotonou, un cordonnier du quartier Zongo, condamné pour l’agression sexuelle d’une fillette de 7 ans, a vu sa peine de cinq ans ferme confirmée en appel après avoir attiré l’enfant avec des biscuits. À Dogbo, une fillette de 8 ans a été agressée après la fuite de ses deux camarades. En appel, la peine prononcée contre l’accusé est passée de 10 à 7 ans, dont 5 ans ferme. L’Institut rappelle que les violences sexuelles sur mineurs sont un crime puni par la loi, et invite victimes et témoins à ne pas garder le silence.