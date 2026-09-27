CRIET au Bénin : 10 ans de prison pour l'agresseur d'une fillette de 11 ans à Kandi

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a confirmé la condamnation d’Idrissou Salifou Mohammed, alias Zanga, dans une affaire d’agression sexuelle sur une fille de 11 ans à Kandi, dans le département de l’Alibori. La justice a prononcé une peine de 10 ans de prison, dont 7 ans ferme.

Les faits se sont déroulés le 17 juillet 2023, vers 23 heures. Ce soir-là, la fillette était chez ses parents lorsque l’homme est venu la chercher. Il lui aurait dit que sa grand-mère l’envoyait afin qu’elle le suive à son domicile. La fille aurait alors accepté de partir avec lui.

Une condamnation en 2024

Idrissou Salifou Mohammed, alias Zanga, qui avait 20 ans, l’aurait conduite à moto jusqu’à son domicile. D’après les éléments présentés devant la justice, il l’y aurait retenue et lui aurait imposé un rapport sexuel. Le lendemain, Idrissou Salifou Mohammed a encore abusé de la fille. L’affaire a été portée devant la CRIET, qui l’a examinée une première fois en 2024.

Le 27 mai 2024, Idrissou Salifou Mohammed a été condamné à 10 ans d’emprisonnement, dont 7 ans ferme pour atteinte sexuelle sur mineur. La décision prévoyait également une amende d’un million de francs CFA. À cela s’ajoutaient 200 000 francs CFA de dommages et intérêts au profit de l’Institut national de la femme (INF). Après cette première décision de justice, le condamné a fait appel.

Le dossier examiné par la chambre d’appel de la CRIET

Lors de l’audience du 2 juillet 2025, la juridiction a décidé de maintenir la peine prononcée en première instance. Idrissou Salifou Mohammed reste ainsi condamné à 10 ans de prison, dont 7 ans ferme, ainsi qu’aux autres sanctions prévues dans la première décision.