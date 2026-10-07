Bénin : 336 cas de mariage d'enfants en 18 mois, les autorités veulent renforcer la riposte

Le Bénin a enregistré 336 cas de mariage d’enfants entre janvier 2025 et juin 2026, selon la Ligne d’Assistance aux Enfants (LAE). Ce chiffre a été rappelé par la ministre de la Famille et de l’Action Sociale, Véronique TOGNIFODÉ, mardi 6 octobre 2026 à Cotonou, lors de la 15ᵉ Journée internationale de la Fille (JIFI), organisée à l’hôtel Novotel Orisha sous le thème : « Mettre fin au mariage d’enfants : investir dans les droits des filles et soutenir leur leadership pour un avenir meilleur ». « Ces chiffres sont un appel à maintenir les actions en cours et à accroître nos efforts », a-t-elle souligné.

Le phénomène reste préoccupant dans la sous-région. Selon l’UNICEF, neuf des quinze pays où plus de 30 % des filles sont mariées avant 18 ans se trouvent en Afrique de l’Ouest et du Centre. Au Bénin, environ 26 % des femmes de 20 à 24 ans ont été mariées avant cet âge. Le pays a lancé en 2017 la campagne « Tolérance zéro » et mis en place des comités villageois de veille, soutenus par les Guichets Uniques de Protection Sociale.

Les filles ont donné le ton

Devant les membres du Gouvernement, les représentants du Système des Nations Unies, les partenaires et la société civile, ce sont les filles qui ont ouvert les échanges. KPONON Auréole, Trésorière générale du Conseil Consultatif Départemental des Enfants du Littoral, a exprimé leurs attentes en matière de protection, d’éducation et de participation.

La Directrice générale de l’Action sociale, Nadège AHOGA, a présenté les avancées du pays. Au nom du SNU, le Coordonnateur résident de l’UNICEF, Ousmane NIANG, a plaidé pour des « investissements ciblés, intégrés, fondés sur les données et pérennes », un engagement réaffirmé par le Groupe thématique Genre et Protection sociale, dirigé par l’Ambassadrice du Canada.

Un débat a ensuite porté sur le Programme National de Lutte contre le Mariage des Enfants (PNLME). Portant la voix des enfants, Bignon Laura Violenne SOHOU, Présidente du Conseil Consultatif National des Enfants du Bénin, a rappelé que « toute action menée pour les enfants sans eux risque d’être menée contre eux ».

Le ministre de la Mobilisation des ressources extérieures, Hugues Oscar LOKOSSOU, a annoncé trois engagements : sécuriser les ressources nationales, inscrire les financements des partenaires dans la durée et adapter les instruments financiers aux mécanismes de financement à impact social. Dans son discours de clôture, la ministre TOGNIFODÉ a réaffirmé la détermination du Gouvernement du Président Romuald WADAGNI à faire de la protection des filles une priorité. Elle a appelé à renforcer la prévention, à dénoncer les tentatives de mariage et à faire évoluer les normes culturelles.