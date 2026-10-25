Bénin : 35 militaires et civils formés à bord du Mistral à Cotonou contre les menaces maritimes

Le golfe de Guinée fait face à de nombreuses menaces en mer. Le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral, en escale à Cotonou dans le cadre de l’opération Corymbe, a accueilli le vendredi 23 octobre, la clôture d’une formation régionale à la sécurité maritime. Long de 199 mètres, ce navire est le deuxième plus gros bâtiment de la Marine nationale française, après le porte-avions Charles de Gaulle.

Rappelons que le porte-hélicoptères amphibie Mistral est à Cotonou du 22 au 27 octobre 2026, dans le cadre de l’opération Corymbe. Annoncée par le ministère béninois de la Défense le 16 octobre, l’escale prévoit des exercices avec la Marine béninoise, sur la piraterie, les trafics et la pêche illégale.

Le 23 octobre, 35 stagiaires ont achevé la cinquième édition du Stage d’instruction régionale embarqué et numérique (Siren), organisée par la Marine nationale française et l’Académie de marine de Yaoundé. Lancé le 14 septembre, le stage a réuni militaires et civils du golfe de Guinée ainsi que de pays partenaires comme la France, l’Italie, le Brésil, la Mauritanie et le Maroc. Au programme, plus de 150 heures de cours sur les trafics illicites, la pêche illégale, la pollution maritime et le sauvetage en mer.

Une formation qui gagne en ampleur

Le programme a été lancé en 2022 avec 19 participants, et compte 136 stagiaires au total. Le commissaire général Thierry de La Burgade a insisté sur l’utilisation de ces acquis. Il affirme que « ces connaissances doivent désormais profiter aux administrations et nourrir la coopération régionale ».