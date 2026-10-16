Bénin : le porte-hélicoptères français Le Mistral attendu à Cotonou pour des exercices conjoints

Le porte-hélicoptères amphibie français Le Mistral doit faire escale à Cotonou du 22 au 27 octobre 2026. L’annonce figure dans un communiqué daté du 16 octobre, publié par le ministère béninois de la Défense nationale et l’État-Major général. Le navire évoluera dans les eaux territoriales du Bénin, dans le cadre d’une coopération avec la Marine béninoise.

Le porte-hélicoptères amphibie français Le Mistral avait fait escale à Dakar du 2 au 6 octobre 2026. Des exercices de tir et une activité navale ont été réalisés. Selon le général Valentin Sellier, commandant pour l’Afrique des armées françaises, « il est absolument indispensable d’entretenir une coopération solide ». L’escale intervient dans le cadre de l’opération CORYMBE, un dispositif créé en 1990 pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée.

Des manœuvres pour la sécurité maritime

Le communiqué indique qu’une série de manœuvres et d’exercices conjoints sera menée pour « consolider les capacités des deux armées » face à la piraterie, au brigandage, à la pêche illicite et aux trafics. Selon le communiqué, ces échanges doivent renforcer la surveillance et les secours en mer dans la région.