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Bénin : le porte-hélicoptères français Le Mistral attendu à Cotonou pour des exercices conjoints

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Le porte-hélicoptères amphibie français Le Mistral doit faire escale à Cotonou du 22 au 27 octobre 2026. L’annonce figure dans un communiqué daté du 16 octobre, publié par le ministère béninois de la Défense nationale et l’État-Major général. Le navire évoluera dans les eaux territoriales du Bénin, dans le cadre d’une coopération avec la Marine béninoise.

Le porte-hélicoptères amphibie français Le Mistral avait fait escale à Dakar du 2 au 6 octobre 2026. Des exercices de tir et une activité navale ont été réalisés. Selon le général Valentin Sellier, commandant pour l’Afrique des armées françaises, « il est absolument indispensable d’entretenir une coopération solide ». L’escale intervient dans le cadre de l’opération CORYMBE, un dispositif créé en 1990 pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée.

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Des manœuvres pour la sécurité maritime

Le communiqué indique qu’une série de manœuvres et d’exercices conjoints sera menée pour « consolider les capacités des deux armées » face à la piraterie, au brigandage, à la pêche illicite et aux trafics. Selon le communiqué, ces échanges doivent renforcer la surveillance et les secours en mer dans la région.

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