Bénin : Agonkan échange avec Berlin sur le renforcement des capacités militaires

Le Bénin et l’Allemagne ont renforcé leur coopération militaire lors d’une rencontre tenue le 8 octobre 2026 à Cotonou. Le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan, a reçu l’ambassadeur allemand Stefan Buchwald, accompagné de son attaché de défense et d’officiers des forces armées allemandes.

Cette réunion intervient après l’annonce, en septembre, d’une mission d’experts militaires allemands à Cotonou du 7 au 9 octobre. Cette équipe devait travailler avec la partie béninoise sur un projet d’aide à l’équipement et sur les modalités d’une coopération renforcée dans le domaine de la défense.

Formation et équipements pour les forces béninoises

Les échanges ont porté sur le renforcement des capacités des Forces armées béninoises (FAB). L’appui allemand comprend des actions de formation spécialisée ainsi qu’un accompagnement dans le domaine des équipements et de la logistique.

Gildas Agonkan a relevé les effets des formations déjà suivies par des militaires béninois. Ces programmes concernent plusieurs aspects de la préparation opérationnelle, dont la planification, la gestion logistique et la maintenance des équipements.

Cette coopération pourrait également déboucher sur la mise à disposition de nouveaux matériels destinés aux unités engagées sur le terrain. Le contenu précis, les volumes et le calendrier des éventuelles livraisons doivent toutefois être distingués des intentions annoncées dans le cadre des échanges.

Berlin renforce son engagement sécuritaire

Cette nouvelle étape intervient alors que le Bénin fait face à une dégradation de la situation sécuritaire dans certaines zones frontalières du nord et de l’est du pays. Il y a quelques jours, dans les colonnes de La Nouvelle Tribune, l’ambassadeur Stefan Buchwald avait estimé que cette menace ne devait pas être sous-estimée. Le diplomate avait également annoncé la tenue, de réunions d’état-major entre les deux pays ainsi que la préparation d’un accord bilatéral consacré à la coopération. « L’Allemagne renforce sans cesse sa coopération militaire bilatérale avec le Bénin », avait-il déclaré.

La coopération ne se limite pas aux équipements. Selon l’ambassadeur allemand, plus de 350 militaires béninois ont été formés en Allemagne au cours des quatre dernières décennies. La coopération policière doit également être intensifiée.