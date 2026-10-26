Bénin : après le décès de Toffa IX, les hommages se multiplient à Porto-Novo

Le décès du roi de Porto-Novo, Sa Majesté Toffa IX Gbèzè Ayontinmè, survenue le 21 octobre 2026, continue de susciter des réactions. En effet, des acteurs du secteur touristique, des personnalités et des chercheurs ont exprimé leur compassion à la famille royale et salué la mémoire du souverain.

C’est le cas de l’Association des Guides Accompagnateurs et Conférenciers des départements de l’Ouémé et du Plateau (AGAC) a rendu hommage au défunt. L’association a notamment écrit : « Un roi ne meurt pas, il voyage… il va à Allada… ou il fait nuit au palais. ».

Des souvenirs marqués par l’accueil du souverain

Le commandant de bord béninois Habib Aboukhedoud a également évoqué sa rencontre avec le roi. Il avait été reçu au palais le 30 novembre 2025, accompagné de membres de l’association Ensemble on Décolle. Il garde le souvenir d’un accueil chaleureux et de la simplicité du souverain. « Son accueil, sa simplicité et la considération qu’il nous a témoignée resteront à jamais gravés dans ma mémoire », a-t-il confié.

De son côté, Son Altesse Sérénissime Osborne III, duc de Carnoville, a adressé ses condoléances à la Maison royale, ainsi qu’aux sujets et aux personnes qui soutenaient Toffa IX, à Porto-Novo et au-delà des frontières béninoises.

Un hommage à la mémoire ancestrale

L’ethnomusicologue cubain Miguel Ángel García Velasco, fondateur et directeur du projet AfroKuba consacré aux cultures africaines et à leurs héritages dans la diaspora cubaine, a lui aussi exprimé son émotion. Il se souvient d’une audience que le souverain lui avait accordée lors d’un séjour au Bénin.

Le chercheur retient notamment « sa joie communicative, son sourire bienveillant, la noblesse de ses paroles ». Il estime que la disparition du roi représente une perte qui dépasse la seule institution monarchique : « Porto-Novo perd non seulement un souverain, mais également un noble gardien de la mémoire ancestrale. »