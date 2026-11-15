Bénin : 5 choses à savoir sur Sètondji Allotchénou, le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air

Le colonel Hervé Sètondji Allotchénou a pris ses fonctions de chef d’état-major de l’armée de l’air béninoise. Il a été installé officiellement le 12 novembre à la base aérienne de Cotonou. Il succède à la tête de cette composante des Forces armées béninoises à la faveur d’un vaste remaniement du haut commandement.

Cette nomination fait suite à un vaste remaniement du haut commandement décidé en Conseil des ministres le 4 novembre 2026 par le président Romuald Wadagni. Le général de corps d’armée Abou Issa devient chef d’état-major général des armées, en remplacement du général Fructueux Gbaguidi, nommé secrétaire permanent du Conseil national de défense et de sécurité. Le colonel André Dokoui Fofo prend la tête de l’armée de terre, le capitaine de vaisseau Dossa Hounkpatin celle de la marine nationale, et le colonel-major Saturnin Obelakoun commande la Garde nationale.

Un parcours entre formation aéronautique et commandement

Sa formation d’ingénieur commence à l’École de l’air de Salon-de-Provence, en France, où il entre en 1999 et obtient un certificat d’ingénieur aéronautique. Il poursuit ensuite sa formation de pilote militaire à Cognac puis à Avord.

En 2006, il se perfectionne auprès de l’US Air Force, qui lui décerne une distinction d’officier international pour ses résultats. Il suit ensuite les cours de l’école d’état-major de Libreville, au Gabon, puis obtient en 2019 le diplôme d’école de guerre de la Führungsakademie der Bundeswehr, en Allemagne.

Il a dirigé l’escadron de transport mixte de la base aérienne de Cotonou et la division des opérations de l’état-major des Forces aériennes, avant de commander la base aérienne de Cotonou. Entre 2022 et 2023, il a aussi servi au sein de la mission de l’ONU au Mali (MINUSMA), où il planifiait les opérations futures, puis au Centre interarmées de doctrine et d’études de l’état-major général. Nommé chef d’état-major adjoint de l’armée de l’air le 2 février 2024, il avait déjà un rôle au sein de la composante avant cette promotion.