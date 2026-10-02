Bénin : au stade Mathieu Kérékou, Wadagni presse les entreprises d'accélérer les travaux

Le président de la République, Romuald Wadagni, a effectué, le 1er octobre 2026, une visite surprise sur le chantier du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou. Le chef de l’État est arrivé en début de matinée.

Des instructions fermes

Pendant quelques minutes, il a inspecté les installations avec sa délégation composée du ministre des Sports, Benoît Dato. Le Président a par la suite donné des consignes pour accélérer le rythme des travaux. Il souhaite voir l’infrastructure achevée dans les meilleurs délais, avec les exigences de qualité. Il a aussi demandé la levée des blocages techniques afin d’obtenir l’homologation de l’enceinte. Son souhait est que les travaux avancent assez vite pour au moins accueillir les dernières journées de qualification de la CAN 2027.

Cette visite fait suite à une première étape consacrée à la réhabilitation des gradins et des tribunes. L’attention se porte donc sur la modernisation des installations techniques, des vestiaires, des aires de jeu… Pour rappel, le stade a été disqualifié par la Confédération africaine de football pour non-conformité aux normes internationales. En réponse, le gouvernement avait lancé une phase de travaux en octobre 2024. Une nouvelle inspection de la CAF sera déterminante pour le retour des matchs internationaux. Par ailleurs, le conseil des ministres du 4 mars 2026 a annoncé un projet de piscine olympique au sein du stade.