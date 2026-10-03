Bénin : avec SEMO+, la preuve de mission passe par la géolocalisation et l’empreinte digitale

Avec SEMO+, les agents publics n’ont plus besoin de passer par une procédure papier pour justifier leur présence sur le lieu de mission. La preuve peut être faite depuis un téléphone, en partageant sa position avant de valider son identité par empreinte digitale. Des bornes biométriques sont également prévues dans certains espaces publics.

Pour commencer, l’agent doit avoir un ordre de mission valide enregistré dans SEMO+. Il télécharge ensuite l’application sur son téléphone et renseigne son NPI. Une fois identifié, il autorise SEMO+ à accéder à sa position afin de poursuivre la démarche.

L’agent sélectionne par la suite la mission en cours dans la liste affichée. Il procède ensuite à la validation biométrique en scannant ses empreintes digitales selon les indications fournies par l’application. Le manuel publié sur le site du gouvernement précise notamment qu’une image nette, sans reflets, facilite le bon déroulement du scan.

Une fois la preuve validée, SEMO+ enregistre la position de l’agent. Celui-ci peut alors recevoir son justificatif par SMS ou WhatsApp. Une confirmation lui est aussi adressée par SMS ou par e-mail. Par ailleurs, SEMO+ prévoit cependant une seconde possibilité pour les agents qui utilisent une borne biométrique. Ceux-ci doivent se rendre dans un espace public équipé, y présenter leur Carte Nationale d’Identité biométrique, puis faire scanner leurs empreintes. La borne permet de confirmer la présence géographique grâce à sa position fixe.

Cette nouvelle procédure intervient dans le prolongement de la réforme engagée le 25 septembre 2026. Par la circulaire n°0264-c/MEF/DC/SGM/DGTCP/DNC/TGE/CVR/ADN/SP, le gouvernement a institué le paiement électronique des frais de mission dans l’ensemble des administrations publiques. Quelques jours plus tard, les autorités avaient annoncé qu’une étape complémentaire portant sur la preuve de mission par géolocalisation devait être mise en œuvre.